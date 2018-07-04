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Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Nazilli'de

Kariyerine Fenerbahçe altyapısında başlayan ve sonrasında farklı takımlarda boy gösteren Berk Elitez'in son durağı Nazilli Belediyespor oldu.

Kaynak: DHA
Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Nazilli'de
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04 Temmuz 2018 13:25
TFF 3'üncü Lig'de bekleme yapmadan 2'nci Lig'e dönmek için transfer çalışmalarına hız veren Nazilli Belediyespor, 5'inci imzayı forvet Berk Elitez'e attırdı. 

Fenerbahçe altyapısında yetişip Kayseri Erciyesspor, Bayrampaşa, Bugsaşspor, Tuzlaspor, Çorum Belediyespor, Anadolu Üsküdar ve son olarak Anadolu Bağcılarspor'da forma giyen 26 yaşındaki futbolcu, Yıldırım Demirören Tesisleri'nde Nazilli Belediye Başkanı ve Kulüp Onursal Başkanı Haluk Alıcık'ın katıldığı törenle 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Geçen sezon 25 maçta 10 gol atan Berk, "Türkiye'nin sayılı kulüplerinden Nazilli Belediyespor forması giyeceğim için çok mutluyum. İçim içime sığmıyor" dedi.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
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