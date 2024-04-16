Fenerbahçeli yıldız Fred, kariyer rekorunu kırdı

Fenerbahçe'de sergilediği performansla herkesin beğenisini kazanan Fred, rakamlarla en verimli sezonunu geçiriyor.
Brezilyalı oyuncu, 28 resmi maçta 7 asiste ulaşarak kariyer rekorunu kırdı.
2 kez de gol atmayı başaran 31 yaşındaki orta sahanın oynadığı 28 maçta Fenerbahçe 25 galibiyet aldı. Sadece 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı.
Brezilyalı oyuncu, 28 resmi maçta 7 asiste ulaşarak kariyer rekorunu kırdı.
2 kez de gol atmayı başaran 31 yaşındaki orta sahanın oynadığı 28 maçta Fenerbahçe 25 galibiyet aldı. Sadece 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı.