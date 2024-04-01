Fenerbahçeli taraftarlardan konvoylu destek

Fenerbahçeli taraftarlar, genel kuruldan çıkacak sonuca bağlı olarak Adana Demirspor maçı öncesi Samandıra'dan stada kadar takım otobüsüne konvoyla eşlik edecek.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçeli taraftarlardan konvoylu destek
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01 Nisan 2024 10:06
Son güncelleme 01 Nisan 2024 10:09
Fenerbahçe'de genel kuruldan 'devam' kararı çıkarsa Fenerbahçeli taraftarlar Adana Demirspor maçına akın edecek. Ülker Stadı'nda nokta boşluk kalmayacak.

KONVOYLA DESTEK VERİLECEK

Taraftarların ayrıca Samandıra'dan stada kadar takım otobüsüne eşlik edeceği ve futbolculara moral aşılayacağı öğrenildi.

Sarı-lacivertli taraftarların uzun araç konvoylarının oluşturması bekleniyor. 

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