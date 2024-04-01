Fenerbahçeli taraftarlardan konvoylu destek

Fenerbahçe'de genel kuruldan 'devam' kararı çıkarsa Fenerbahçeli taraftarlar Adana Demirspor maçına akın edecek. Ülker Stadı'nda nokta boşluk kalmayacak.
KONVOYLA DESTEK VERİLECEK
Taraftarların ayrıca Samandıra'dan stada kadar takım otobüsüne eşlik edeceği ve futbolculara moral aşılayacağı öğrenildi.
Sarı-lacivertli taraftarların uzun araç konvoylarının oluşturması bekleniyor.
KONVOYLA DESTEK VERİLECEK
Taraftarların ayrıca Samandıra'dan stada kadar takım otobüsüne eşlik edeceği ve futbolculara moral aşılayacağı öğrenildi.
Sarı-lacivertli taraftarların uzun araç konvoylarının oluşturması bekleniyor.