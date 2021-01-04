Fenerbahçeli Samatta'nın 42 günlük hasreti sona erdi

Fenerbahçe'de forvet oyuncusu Samatta 42 gün sonra sahaya çıktı.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçeli Samatta'nın 42 günlük hasreti sona erdi
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04 Ocak 2021 22:31
Fenerbahçe'de uzun süreli sakatlık yaşayan Mbwana Samatta, Kasımpaşa maçında sonradan oyuna dahil oldu.

Sarı-lacivertlilerin Tanzanyalı santrforu, tam 42 gün sonra kadroya dahil olmuş ve takıma dönmüştü.

28 yaşındaki oyuncu, 74. dakikada Enner Valencia'nın yerine oyuna girdi.

- Sadık göz doldurdu

Fenerbahçe'de Kasımpaşa karşısında etkili bir performans ortaya koyan Sadık Çiftpınar, beğeni topladı.

Caner Erkin ve Filip Novak'ın eksikliğinde sol bekte görevlendirilen savunma oyuncusu, pozisyonunun dışında oynamasına karşın gösterdiği performansla göz doldurdu.



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