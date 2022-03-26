Fenerbahçeli genç oyuncuya ABD Milli Takımı'ndan davet!

Fenerbahçe altyapısında forma giyen Bora Aydınlık için ABD Milli Takımı'ndan davet geldiği belirtildi.

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Fenerbahçeli genç oyuncuya ABD Milli Takımı'ndan davet!
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26 Mart 2022 18:37
Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Bora Aydınlık için flaş bir iddia geldi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Sarı lacivertli kulübün altyapısında forma giyen Bora Aydınlık için ABD yetkilileri milli takım davetinde bulundu.

9 Mayıs 2005 tarihinde Miami'de dünyaya gelen Bora Aydınlık iki yıldır Fenerbahçe'nin altyapısında forma giyiyor.

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