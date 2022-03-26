Fenerbahçeli genç oyuncuya ABD Milli Takımı'ndan davet!

Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Bora Aydınlık için flaş bir iddia geldi.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Sarı lacivertli kulübün altyapısında forma giyen Bora Aydınlık için ABD yetkilileri milli takım davetinde bulundu.
9 Mayıs 2005 tarihinde Miami'de dünyaya gelen Bora Aydınlık iki yıldır Fenerbahçe'nin altyapısında forma giyiyor.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Sarı lacivertli kulübün altyapısında forma giyen Bora Aydınlık için ABD yetkilileri milli takım davetinde bulundu.
9 Mayıs 2005 tarihinde Miami'de dünyaya gelen Bora Aydınlık iki yıldır Fenerbahçe'nin altyapısında forma giyiyor.