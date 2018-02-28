Fenerbahçeli futbolcular; 'Beşiktaş'ı yenebiliriz'

Fenerbahçe kupa derbisine büyük bir hırsla hazırlanıyor. Derbi yengilsinin ardından daha da hırslanan Sarı-Lacivertli futbolcular kendi aralarında toplantılar yaparak kupaya hazırlanıyor.Takım kaptanları Volkan Demirel ve Mehmet Topal arkadaşlarıyla sürekli iletişimde kalarak motivasyonun en üst düzeye çıkmasını sağlıyorlar.Beşiktaş'ın ligde iyi oynayarak kazandıklarını kabul eden futbolcular "Ama bizim de onları hem yenecek hem de eleyecek gücümüz var. Bunu herkese göstereceğiz. Bize inananları mahçup etmeyeceğiz" dediler.Kaptan Volkan Demirel de 'Lig maçı bitti. İlk maçtan galibiyet ya da avantajlı bir skorla dönelim. Sadece önümüzdeki maçı konsantre olmalıyız. Ligi sonra düşünürüz. Bu maç aynı zamanda prestijimiz için önemli" dedi.Bu arada Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman futbolcularıyma idman öncesi yaptığı konuşmada "Bu takımın kalitesi çok daha iyi futbol oynamaya layık. Bunu sahada görmek isterim" ifadesini kullandı.