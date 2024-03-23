Fenerbahçeli eski isim Mbwana Samatta şaşırtmadı

Fenerbahçeli eski futbolcu Samatta, Yunan ekibi PAOK'ta aradığını bulamadı. Tanzanyalı oyuncu, performansıyla taraftarını hayal kırıklığına uğrattı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Fenerbahçeli eski isim Mbwana Samatta şaşırtmadı
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23 Mart 2024 14:39
2020 yılında Aston Villa'dan Fenerbahçe'ye gelen Samatta, bu yaz döneminde PAOK'a bedelsiz olarak gönderilmişti.

Tanzanyalı oyuncu, Yunanistan'da forma şansı bulsa da gol yollarında sıkıntı yaşıyor.

Şu ana kadar 33 maça çıkan Samatta, sadece 3 gol attı, 3 de asist yaptı. Tanzanyalı oyuncu, maç içinde kaçırdığı gollerle taraftarını bir hayli üzdü. 

FENERBAHÇE PERFORMANSI 

Fenerbahçe'de 33 maça çıkan Samatta, 6 gollük performans sergilemişti. Tecrübeli oyuncu, gösterdiği performansla Türkiye'de de eleştirilerin odağı olmuştu.

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