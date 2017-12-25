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Fenerbahçe'de Vincent Janssen aranıyor

Atiker Konyaspor karşısında forvetsiz çıkmayı tercih eden Aykut Kocaman'ın Fenerbahçesi, ligin ilk yarısında 34 gol kaydetse de golcülerinden yeteri kadar destek alamadı.

Kaynak: Milliyet
Fenerbahçe'de Vincent Janssen aranıyor
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25 Aralık 2017 08:30
Atiker Konyaspor karşısında forvetsiz çıkmayı tercih eden Aykut Kocaman'ın Fenerbahçesi, ligin ilk yarısında 34 gol kaydetse de golcülerinden yeteri kadar destek alamadı.

Soldado 3, Janssen ise 2 gol kaydederken, takımın bu konuda en etkili isimleri 8 golle Giuliano ile 5 gol kaydeden Valbuena oldu.

Tecrübeli teknik adam, forvet hattında topu tutabilecek, sırtı dönük oynayan ve takım arkadaşlarını hücumda çoğaltabilen bir isim arıyor.

Hollandalı yıldızı bu yönleri nedeniyle birinci forvet olarak gören Kocaman, bu nedenle Atiker Konyaspor deplasmanında sistem değişikliğine gitti. Giuliano ve Valbuena'nın top taşıma, pas oyunu ve hızlarını kullanıp farklı bir stil deneyen sarı-lacivertliler, istediği verimi alamadı.



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