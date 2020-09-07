Fenerbahçe'de Vedat Muriqi'nin yerine 3 aday

Fenerbahçe'nin yeni oyun planına uygun, maliyeti düşük, verimliliği yüksek oyuncunun adının belirlenmesinde son aşamaya gelindiği öğrenildi.



Adaylar arasında Eran Zahavi ismi ön plana çıkarken, geçtiğimiz yıl Erol Bulut'la başarılı işler yapan ve hâlâ hiçbir takımla sözleşme yapmayan 1.80 boyundaki Papiss Cisse'nin de en kuvvetli adaylardan biri olduğu edinilen bilgiler arasında.



Fenerbahçe ile adı anılan diğer bir isim ise Nikola Kalinic. Atletico Madrid'le 1 yıllık sözleşmesi daha bulunan 32 yaşındaki Hırvat golcü için kulübüyle görüşmeler sürüyor.



