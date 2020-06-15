Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı öncesi galibiyet yemini

Fenerbahçe'nin yeni hocası, Trabzonspor ile oynanacak maç öncesi motivasyon konuşmalarına başladı..

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı öncesi galibiyet yemini
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15 Haziran 2020 12:14
Uzun süren aranın ardından Kayserispor galibiyetiyle hayat bulan Fenerbahçe, gözünü Ziraat Türkiye Kupası'na dikti. Yarı final ilk maçında 2-1 yenildiği Trabzonspor'u konuk edecek olan sarı-lacivertlilerde motivasyon konuşmaları başladı.

TAHİR KARAPINAR'IN SÖZLERİ

Kanarya'nın sezon sonuna kadar takımın başına getirdiği Tahir Karapınar, dün öğrencileriyle yaptığı toplantıda şu sözleri sarfetti: "Kısa sürede bana, uzun yıllardır burada çalışıyormuşum hissini yaşattınız. Öncelikle bunun için teşekkür ederim."

TAKIMDAN ZAFER SÖZÜ

"Kayserispor karşısında 10 kişi olmamıza rağmen kazanmayı başardık. Şimdi bu galibiyetleri istikrarlı bir şekilde sürdürmeliyiz. Trabzonspor ile sezonun en zorlu maçlarından birine çıkacağız. Sabırlı olup, kendi futbolumuzu oynayıp, avantajlı skoru elde edebiliriz. Oyun için sakin kalmalıyız, hakemle ve rakiple diyalogdan uzak durmalıyız. İnanıyorum, finale çıkan biz olacağız."

Kaptan Emre Belözoğlu ve diğer oyuncular da hocalarına söz verdi, "Türkiye Kupası'nı kazanıp, bu sezonu telafi edeceğiz" dedi.



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