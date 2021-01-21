Fenerbahçe'de kanat arayışı: Kalu & Ndao

Perotti varken bile kanat arayan Fenerbahçe, Arjantinli bıçak altına yatacağı için devre arası transferinde girişimlerini hızlandırdı. QPR'dan Osayi ile gelecek sezon için anlaşan sarı lacivertliler, hemen oynatabilecekleri bir isim için kelimenin tam anlamıyla transfer pazarının altını üstüne getiriyor. Osayi için QPR'a 750 bin avro teklif eden yönetim, İngilizlerin iki katı ücret talep etmesi sebebiyle farklı isimlere de yöneldi.



MUTLAKA ALINACAK



Fenerbahçe, Galatasaray'dan haber bekleyen Onyekuru için nabız yoklasa da, bu oyuncunun sarı kırmızılarla anlaşması haberiyle birlikte, daha önce de gündeme gelen Samuel Kalu'ya yöneldi.



Bordeaux'da forma giyen 23 yaşındaki Nijeryalı'yı kiralamak için Fransızlarla görüşen sarı lacivertlilerin bir diğer adayı ise Karagümrük'ün 24 yaşındaki Senegallisi Alassane Ndao. Kalu işi olumlu sonuçlanmazsa Fatih Karagümrük'ün kapısı çalınacak.



NDAO İÇİN NE DEDİ?



Fatih Karagümrük Kulübü Başkanı Süleyman Hurma ise Ndao konusunda şu açıklamayı yaptı;



"Ndao için yurt dışından çok fazla teklif var ama bu aşamada onu bırakmayı düşünmüyoruz açıkçası. Çünkü onun yerini doldurmak çok kolay değil. Başka oyuncularımıza da teklif var ama bizim en önemli hedefimiz bu sene Avrupa Kupaları'na katılacak bir takımı oluşturmak. İnşallah bu sene beceririz o hedefimizi. Hedefimiz de oydu biliyorsunuz. Dolayısıyla güçlü bir takım oluşturmamız lazım. Açıkçası, hemen her koşulda oyuncu satmayı planlamıyoruz."



