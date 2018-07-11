Fenerbahçe'de Kameni kararı

1 numara transferini noktaladı. Sözleşmesi sona eren Volkan Demirel'le nikah tazeleyen sarı-lacivertliler, ayrılması gündemde olan'yle de 'yola devam' kararı aldı.Kanarya'nın son bombası ise Türk futboluna birbirinden yetenekli isimler kazandıran Altınordu'nun kalecisi Berke Özer oldu.18 yaşındaki Berke'nin takım arkadaşı, 1997 doğumlu Barış Alıcı da renklere bağlandı. Resmi açıklamada, "Berke Özer ve Barış Alıcı yeni sezondan itibaren çubuklu formamızın başarısı için ter dökecek. Berke ve Barış'a, F.Bahçe ailesine hoş geldiniz diyor, nice başarılar, zaferler ve şampiyonluklarla dolu yıllar diliyoruz." denildi.Kaledeki Berke operasyonu, takviye politikasının değişmesine yol açacak. David Ospina ile ciddi ilgilenen F.Bahçe, Berke'de karar kılınca yabancı kontenjanını ihtiyaç duyulan başka bir mevkide kullanacak.Teknik Direktör Phillip Cocu, "Üzerinde çalıştığımız en önemli konulardan birisi, önümüzdeki yıllarda hizmet edecek potansiyeli yüksek genç oyuncuları buraya getirmek." dedi. Holandalı, önceki gün yan yana geldiği ve sıcak karşılama yaptığı Volkan Demirel'i motive etmeyi de başardı: "Tecrüben bize bu sezon başarılar getirecek. Sen bu takımın en önemli parçasısın. Şampiyonluk yolunda sana çok ihtiyacımız olacak. Başarıları ve kupaları birlikte kazanacağız."