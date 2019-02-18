Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın hedefleri tutmuyor!

Sahasında aldığı Konyaspor beraberliğiyle tarihinin en kötü lig performansını geliştirmeye devam edeneleştiri sesleri yoğunluğunu artıyor.Büyük beklentilerle göreve gelen teknik direktör Ersun Yanal'ın söylemleriyle, takımın eylemlerinin birbirini tutmaması camiayı endişelendiriyor. Ersun Hoca puan kaybı yaşanan karşılaşmalardan sonra iddialı açıklamalarla camiaya moral aşılamaya çalışıyor, ancak takım bir türlü beklenen istikrarı sağlayamıyor. Kupadaki ilk Ümraniye mağlubiyetinin ardından, "Bir bu sonuçları alacak takım değiliz. Bunun süresi artık doldu" diyen Yanal, rövanştaki yenilgi sonrası ise yaklaşık 1 dakikalık açıklama yapmış ve soru kabul etmeden basın toplantısını terk etmişti.Yanal, kupadan elenen F.Bahçe'nin Bursaspor deplasmanındaki beraberliği sonrasında ise "Bir daha asla böyle sonuçlar olmayacak" demişti. Bursaspor beraberliğinden sonra iki lig maçı kazanan F.Bahçe, sonrasında bir mağlubiyet, bir beraberlik aldı. Kayseri mağlubiyetini hakeme bağlayan sarı-lacivertliler, Kadıköy'de 60 dakika 10 kişi oynayan Konya'yı da yenemezken, Yanal yine umut aşılamaya çalıştı. Ancak Yanal'ın sahaya sürdüğü kadro ve oyun içinde yaptığı müdahaleler de eleştiri topladı. Özellikle ceza sahasına yapılan 40 ortaya rağmen saç baş yolduran Slimani'nin 90 dakika sahada kalması tepki çekti. Yanal'ın performansı artık yüksek sesle tartışılmaya başladı.Gol yollarında sıkıntı yaşayan Fenerbahçe'nin savunması da hayal kırıklığı yaşatıyor. Bu sezon oynadığı 35 maçta attığı 38 golün sadece 12'sini golcüleriyle bulan sarı-lacivertliler, aynı süreçte kendi kalesinde 42 gol gördü.Konyaspor maçında Zuta'ya yaptığı sert faul sonrası sarı kart gören Martin Skrtel, kırmızı kart görmesi gerektiği şeklindeki yorumları önemsemediğini belirterek, "Hakem kararını verdi ve kırmızı değil sarı kart gösterdi. Bundan sonrasını artık tartışmaya gerek yok" dedi.Konyaspor karşılaşmasının uzatma dakikalarında kafayla ağları havalandıran ancak VAR'a takılan Alper Potuk, karşılaşma sonrası oldukça üzgündü. Son haftalarda forma şansı bulmaya başlayan Alper, "Mehmet Topal 1 santim ofsaytmış. Böyle şanssızlık olur mu, 1 santim yaa!" sözleriyle hayal kırıklığını dile getirdi.