Fenerbahçe'de değişimin sinyalleri

Şampiyonluk hasretini dindirmek için Teknik Direktör Erol Bulut ile yeni bir yapılanmaya giden Fenerbahçe, Türkiye'den dişli rakiplerle hazırlanma yolunu seçti. Oynadığı 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik elde eden sarı-lacivertliler, Antalya ve Sivas gibi rakiplerinden gol yemedi. Son olarak The Land of Legends Cup'ı şampiyon tamamlayıp moral bulan Fenerbahçe'nin gelişiminin detayları ortaya çıktı.



HIZLI VE KOMPAKT OYUN

Hazırlıkmaçlarında ve basına açık yapılan idmanlarda gördük ki akıllı pres yapan, hızlı ve kompakt oynamaya çalışan, aktif oyunu da iyi uygulayan bir F.Bahçe geliyor. Futbol, tüm eksiklere rağmen gelecek adına umut veriyor.



GÖKHAN-CANER FARKI

Fenerbahçe, alan savunmasına geçen, beklerin sürekli ileri geri çalıştığı, hücumda kanat varyasyonlarının ısrarla denendiği bir oyun sistemi uyguladı. Bunda yuvaya dönen Gökhan Gönül ve Caner Erkin de önemli rol oynadı.



SAVUNMA TOPARLANDI

Sarı-lacivertliler, son sezonlarda defansta basit hatalar yapan, kolay goller yiyen bir görüntüdeydi. Hazırlık döneminde takım savunmasını fazlasıyla iyi yapan ve maçlarda ön alan baskılarını doğru uygulayan bir takım izledik.



BU KEZ LİDER ÇOK

Transferde tecrübeli ve lider özellikli isimlere yönelen Fenerbahçe, gol yediğinde özgüveni kaybolan, sorumluluktan kaçan oyuncu grubunu değiştirmeyi seçti. Yeni oyuncuların büyük bölümünün kampa yetişmesi de önemliydi.



FİZİK GÜCÜ ARTTI

Futbolcuların fizik gücü arttı. Daha fazla koşan ve daha diri bir takım vardı sahada. İkili mücadelelerden kaçmayan bir grup oluşturuldu. Fizik gücüne önem veren Erol Bulut, dayanıklılık idmanlarının faydasını görüyor.



