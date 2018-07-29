Fenerbahçe'de Comolli kanunları

İLGİLİ VİDEO

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli'nin çalışma prensibi ve şekli dikkat çekiyor.Tottenham ve Liverpool'da edindiği tecrübeleri sarı-lacivertli kulübe de aktarmak isteyen Fransız futbol adamı, iki İngiliz kulübündeki yapının benzerini kurmaya çalışıyor.Başkan Ali Koç'un da tam yetki verdiği ve futbolun tek patronu olan Comolli'nin en dikkat çeken kararı ise teknik direktör Cocu ve kendisiyle doğrudan iletişim kurulmaması yönündeki isteği. Takımdaki tüm personel önce idari menajer Onur Başar ile temasa geçiyor. Ardından bu bilgi ve talep Comolli'ye aktarılıyor. Fransız futbol adamı da bunu Cocu'ya iletiyor.Hollandalı çalıştırıcının sadece saha içine odaklanması ve bunun dışındaki kalan konularla uğraşmaması bu kuralın temel amaçlarından biri. Bu bilgilerin ve taleplerin bazıları Cocu'ya gitmeden Comolli tarafından çözülecek. Bunun yanısıra takım içinde kurulan bu iletişim sistemi sayesinde bir kopukluğunun yaşanmasının önüne geçilecek. Kimin hangi bilgiyi ve talebi nasıl aktaracağı bu sisteme oturtulacak. Bir anlamda takım içinde de kurumsal bir yapı ve iletişim ağı oluşturulacak.Bu karardaki ikinci bir etken de Comolli'nin takım içinde olan biten her şeyden haberdar olmak istemesi. Futbolun tek patronu olarak takıma tam olarak hakim almak isteyen Fransız, en ufak ayrıntının ve bilginin bile önemli olduğunu düşünüyor. Ayrıca kulübün futbolcularla ilgili yapacağı her açıklamadan önce haberinin olmasını istiyor. Futbolcuların sosyal medya hesaplarında neyi paylaşıp paylaşmaması gerektiğini de anlatıyor. Ayrıca sakatlıklar da Comolli için çok önemli. Bu konuyla ilgili yapılacak bilgilendirmenin de kendi kontrolünde olmasını istiyor.