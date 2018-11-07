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Fenerbahçe'de Benzia kadro dışı kaldı!

Fenerbahçe'de Yassine Benzia, idmana çıkmadı ve Anderlecht maçının kadrosuna da alınmadı.

Kaynak: Sporx.com
Fenerbahçe'de Benzia kadro dışı kaldı!
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07 Kasım 2018 17:49
Galatasaray derbisinde oyundan alındığı için tepki gösteren Yassine Benzia, idari kararla Fenerbahçe'nin Anderlecht maçının kadrosunda ve idmanda yer almadı.

Benzia, maçın ardından sosyal medyada yaptığı paylaşımda teknik heyete yönelik olarak, "Her zaman ben. B*ktan bir karar. Futboldan hiçbir şey anlamıyorlar" ifadelerini kullanmıştı.

ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin devre arasında oyundan çıkan Yassine Benzia, maçın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle özür dilemişti

Benzia, Instagram hesabından yaptığı açıklamada ''Oyundan alındıktan sonra düşünmeden hareket ettim. Kazanma isteğim ve öfkemin beni yönetmesine izin vermemeliydim. Kulübümüzden, Başkanımızdan, sportif direktörümüzden, bütün teknik ekipten, taraftarlarımızdan ve takipçilerimden özür dilerim.'' sözlerini kullandı.


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