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Fenerbahçe'de Alex de Souza "Evet" dedirtti iddiası

Fenerbahçe kurmayları Brezilya ekiplerinden Palmeiras'da forma giyen Roger Guedes'e kanca attı.

Kaynak: Sabah
Fenerbahçe'de Alex de Souza 'Evet' dedirtti iddiası
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07 Temmuz 2018 12:26
8 aydır Damien Comolli ile çalışan Koç'un keşiflerinden birinin Brezilya Ligi takımlarından Palmeiras'ın 21 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Roger Guedes olduğu ortaya çıktı.

Genç yıldız adayının Katarlı menajeri Ahmed ile hem Comolli'nin hem de başkan Ali Koç'un defalarca görüştüğü belirtildi.

SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALAMA

Brezilyalı sağ kanat oyuncusunun, menajeri tarafından Türkiye'ye gelme konusunda ikna edildiği ifade edildi. Alex de Souza'nın Guedes'i iknada büyük katkılarının olduğu öğrenildi.

Kiralık oynadığı Atletic MG'ye 12 lig maçında 9 gol-3 asistlik müthiş bir katkı sağlayan Roger Guedes'in peşinde Benfica, Porto, Shakhtar, Al-Wehda ve Al-Ahli de var.

Comolli'nin, oyuncunun kulübü Palmeiras'la ilk temasları gerçekleştirdiği, satın alma opsiyonlu kiralama seçeneğinin masada olduğu öğrenildi. Roger Guedes'in transfermarkt'ta piyasa değeri 9 milyon euro olarak gösteriliyor.



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