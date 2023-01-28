Fenerbahçe, Zajc'ın alternatifini buldu

Fenerbahçe'de ara transfer dönemi bir hayli hareketli geçiyor. Samet Akaydın'ı kadrosuna katan Fenerbahçe, Hollandalı sol bek Jayden Oosterwolde ile de anlaşma sağladı. İç transferde ise Miha Zajc ile sözleşme uzatmak isteyen Fenerbahçe, henüz olumlu bir sonuç almış değil. Üstelik Zajc için geçtiğimiz günlerde Beşiktaş da devreye girmişti. Bunun üzerine Fenerbahçeli kurmaylar merkez orta saha için farklı alternatifler üzerinde durmaya başladı.



ZAJC'A ALTERNATİF BAKILIYOR



Kulübe yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Fenerbahçe yönetimi Portekiz'in Famalicao takımında forma giyen 23 yaşındaki Fransız merkez orta saha Zaydou Youssouf ile temasa geçti. Oyuncunun menajeri ile yapılan ilk görüşmenin de olumlu geçtiği öğrenildi. Kulübü ile 2026 yılının haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan Zaydou Youssouf 7 kez Fransa Milli Takımı'nın alt kategorilerinde forma giymiş bir isim.



Zaydou Youssouf, 2021 yılında da Fenerbahçe'nin gündemine gelmişti. 23 yaşında ve 1.83 boyunda olan Fransız futbolcu merkez orta sahada görev yapıyor. Bunun dışında ön libero ve orta sahanın solunda da oynayabiliyor.









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