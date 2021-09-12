Fenerbahçe yöneticisi Erol Bilecik'ten dikkat çeken paylaşım: "Takipteyiz"

Fenerbahçe yöneticisi Erol Bilecik, Sivasspor'la oynayacakları maç öncesi sosyal medya hesabından çarpıcı bir paylaşım yaptı.

, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe yöneticisi Erol Bilecik'ten dikkat çeken paylaşım: 'Takipteyiz'
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12 Eylül 2021 15:08
Süper Lig'in 4. haftasında Sivasspor'u konuk edecek olan Fenerbahçe'de yönetim kurulu üyesi Erol Bilecik, mücadele öncesi dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Bilecik, rakiplerinin maçlarında verilen ve verilmeyen her kararı dikkatle takip ettiklerini belirtti.

İşte Erol Bilecik'in açıklaması;

Fenerbahçemize Sivasspor karşısında sonsuz başarılar diliyoruz!

Henüz ligin 2. haftasında adalet çağrısı kisvesi ile haksızca Fenerbahçemizi konuşan rakiplerimizin maçlarında verilen, verilmeyen her kararın farkındayız!

Takipteyiz.


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