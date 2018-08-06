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Fenerbahçe yoğun maç programıyla sezona giriyor

Fenerbahçe, 3 haftalık periyotta zorlu karşılaşmalara çıkacak. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Benfica ile 2, Süper Lig'de 3 maç yapacak Fenerbahçe, Avrupa mücadelesinde play-off turuna yükselirse üç haftalık periyotta toplam 7 maça çıkmış olacak.

Kaynak: AA
Fenerbahçe yoğun maç programıyla sezona giriyor
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06 Ağustos 2018 14:12
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Fenerbahçe Futbol Takımı, 2018-2019 sezonuna yoğun maç programıyla başlayacak.

Son 9 sezondur yer alamadığı Avrupa'nın bir numaralı kupası UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turunda yarın Benfica ile karşılaşacak sarı-lacivertli takım, 3 haftalık periyotta şu anki programa göre 5 maç yapacak. Fenerbahçe, Avrupa'da play-off turuna yükselirse bu süreçte 2 maça daha çıkacak ve 3 haftalık periyodu 7 maçla tamamlamış olacak.

Benfica karşısında yeni sezonda ilk resmi maçını oynayacak Fenerbahçe, 11 Ağustos Cumartesi günü ise Spor Toto Süper Lig'de bu sezonki ilk maçına Bursaspor karşısında çıkacak.

Bursaspor maçından 3 gün sonra 14 Ağustos Salı günü Benfica'yı ağırlayacak Fenerbahçe'yi daha sonra ligde 2 zorlu deplasman bekliyor. İlk olarak Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak sarı-lacivertliler, ardından Göztepe deplasmanına gidecek. Malatya ve Göztepe deplasmanlarının tarihleri henüz açıklanmadı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu maçları ise 21 ve 28 Ağustos tarihlerinde yapılacak.

- 26 günde 6 hazırlık maçı

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 26 günde 6 karşılaşma oynadı.

Yeni sezon öncesi ilk hazırlık karşılaşmasını 7 Temmuz Cumartesi günü Esenyurt'taki Necmi Kadıoğlu Stadı'nda İstanbulspor'la oynayan sarı-lacivertliler, daha sonra ilk kamp çalışması için 10-18 Temmuz'da İsviçre'nin Lozan kentinde bulundu.

Burada 13 Temmuz'da Lozan, 18 Temmuz'da da İngiltere'nin Fulham takımlarıyla karşılaşan Fenerbahçe, hazırlık sürecinde seyircisi önünde ilk maçını ise 21 Temmuz'da Hollanda'nın Feyenoord takımıyla yaptı.

Daha sonra İzmir'de 4 günlük bir kamp süreci geçiren Fenerbahçe, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu ile karşılaştıktan sonra İstanbul'a döndü.

İtalya'nın Cagliari takımını 1 Ağustos'ta ağırlayan sarı-lacivertliler, bu karşılaşmayla hazırlık maçlarını noktaladı.

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