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Fenerbahçe'nin Play-Off'taki muhtemel rakipleri

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde Benfica'yı geçmesi halinde PAOK - Spartak Moskova galibiyle oynayacağı maçın detayları belli oldu.

Kaynak: Sporx.com
Fenerbahçe'nin Play-Off'taki muhtemel rakipleri
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06 Ağustos 2018 13:18
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Avrupa futbolunun kulüpler bazındaki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turunun kuraları çekildi.

İsviçre'nin Nyon kentinde düzenlenen kura çekiminde, 3. ön eleme turunda mücadele eden takımlar ile organizasyona play-off turundan katılan ekipler yer aldı.

3. ön eleme turunda Benfica ile karşılaşacak Fenerbahçe, bu turu geçmesi halinde PAOK-Spartak Moskova maçının galibiyle play-off turunda karşı karşıya gelecek.

Play-off turunda ilk maçlar 21-22 Ağustos, rövanş karşılaşmaları ise 28-29 Ağustos'ta oynanacak. 

Şampiyonlar rotası ve Lig rotası diye iki farklı kategoride yapılan kura çekiminde, eşleşmeler şöyle oluştu:

Şampiyonlar rotası:

Kızılyıldız (Sırbistan)/Spartak Trnava (Slovakya) - Salzburg (Avusturya)/Shkendija (Makedonya)

Karabağ (Azerbaycan)/BATE (Belarus) - PSV Eindhoven (Hollanda)

Young Boys (İsviçre) - Astana (Kazakistan)/Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

Malmö (İsveç)/Vidi (Macaristan) - Celtic (İskoçya)/AEK (Yunanistan) 

Lig rotası:

Benfica (Portekiz)/Fenerbahçe - PAOK (Yunanistan)/Spartak Moskova (Rusya)

Standard Liege (Belçika)/Ajax (Hollanda) - Slavia Prag (Çekya)/Dinamo Kiev (Ukrayna)

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