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Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne hasret

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Portekiz'in Benfica takımıyla ilk maça çıkacak Fenerbahçe, 9 sezondur Avrupa'nın bir numaralı kupasına katılma hakkı elde edemiyor. Fenerbahçe daha önce 6 kez katıldığı UEFA Şampiyonlar Ligi organizasyonunda çıktığı 40 maçta 11 galibiyet elde etti. Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugüne dek en büyük başarısını 2007-2008 sezonunda çeyrek final oynayarak aldı.

Kaynak: AA
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne hasret
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06 Ağustos 2018 13:58
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UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Salı günü deplasmanda Portekiz'in Benfica takımıyla ilk maça çıkacak Fenerbahçe, 9 sezondur Avrupa'nın bir numaralı kupasında yer alamıyor. 

Avrupa'nın kulüpler bazındaki en büyük organizasyonunda en son 2008-2009 sezonunda yer alan sarı-lacivertli takımın, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterebilmesi için 3. ön eleme ve play-off turlarını geçmesi gerekiyor. 

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ilk kez 1996-1997 sezonunda katılan Fenerbahçe, daha sonra sırasıyla 2001-2002, 2004-2005, 2005-2006, 2007-2008 ve 2008-2009 sezonlarında bu kupada yer aldı. 

Sarı-lacivertliler, 2002-2003, 2006-2007, 2010-2011, 2012-2013, 2013-2014 ve 2015-2016 sezonlarında ise elemeleri geçemedi. Fenerbahçe, 2011-2012 sezonunda ise UEFA Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılma hakkını elde etmesine rağmen "şike soruşturması" sebebiyle Avrupa'ya gönderilmedi.

Sarı-lacivertliler, 2013-2014 sezonunda play-off turunda elenmesinin hemen ardından, UEFA'dan "2 yıl Avrupa kupalarından men" cezası aldı. Fenerbahçe, bu ceza sebebiyle bir sonraki sezon Türkiye şampiyonu olsa da Avrupa'ya gidemedi. 

- 40 maçta 11 galibiyet 

Fenerbahçe daha önce 6 kez katıldığı UEFA Şampiyonlar Ligi organizasyonunda çıktığı 40 maçta 11 galibiyet elde etti.

Avrupa'nın bir numaralı kupasına katıldığı sezonlarda sahadan 6 kez beraberlikle ayrılan sarı-lacivertli takım, 23 maçta ise yenilgiden kurtulamadı.  

- En büyük başarısı çeyrek final 

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugüne dek en büyük başarısını 2007-2008 sezonunda çeyrek final oynayarak elde etti. 

Brezilyalı teknik direktör Arthur Zico yönetiminde çeyrek finale kadar yükselen Fenerbahçe, aynı zamanda Avrupa kupaları tarihinde en başarılı sezonlarından birisini yaşadı. Sarı-lacivertliler söz konusu sezonda İngiltere'nin Chelsea takımına elenerek yarı finalin kapısından döndü. 

- 1996-1997 sezonu 

İngiltere'den Manchester United ve İtalya'dan Juventus gibi önemli ekiplerin yer aldığı C Grubu'nda sarı-lacivertlilerin aldığı sonuçlar şöyle:

Rapid Wien - Fenerbahçe: 1 - 1

Fenerbahçe - Juventus: 0 - 1

Fenerbahçe - Manchester United: 0 - 2

Manchester United - Fenerbahçe: 0 - 1

Fenerbahçe - Rapid Wien: 1 - 0

Juventus - Fenerbahçe: 2 - 0 

- 2001-2002 sezonu 

Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde en başarısız olduğu 2001-2002 sezonunda F Grubu'ndaki maçlarını 6 mağlubiyetle puansız tamamladı ve son sırada kaldı. Barcelona'nın da bulunduğu F Grubu'nda Mustafa Denizli'nin çalıştırdığı Fenerbahçe'nin aldığı sonuçlar şöyle:

Fenerbahçe - Barcelona: 0 - 3

Fenerbahçe - Olympique Lyon: 0 - 1

Leverkusen - Fenerbahçe: 2 - 1

Olympique Lyon - Fenerbahçe: 3 - 1

Fenerbahçe - Leverkusen: 1 - 2

Barcelona - Fenerbahçe: 1 - 0 

- 2004-2005 sezonu 

Fenerbahçe, 2004-2005 sezonunda D Grubu'ndaki maçlarını üçer galibiyet ve mağlubiyetle 9 puanla 3. sırada tamamlayarak, Avrupa'da yoluna UEFA Kupası'nda devam etme hakkı kazandıysa da bu kulvarda da 3. turda elendi. 

D Grubu'nda Fenerbahçe'nin maç sonuçları şöyle:

Fenerbahçe - Sparta Prag: 1 - 0

Manchester United - Fenerbahçe: 6 - 2

Fenerbahçe - Olympique Lyon: 1 - 3

Olympique Lyon - Fenerbahçe: 4 - 2

Sparta Prag - Fenerbahçe: 0 - 1

Fenerbahçe - Manchester United: 3 - 0 

- 2005-2006 sezonu 

Sarı-lacivertliler, 2005-2006 sezonunda 1. turdaki E Grubu'da birer galibiyet ve beraberlik, 4 mağlubiyetle 4 puan topladı. Bu sonuçlarla grupta sonuncu olan Fenerbahçe, o sezon Avrupa kupalarına veda etti.

Fenerbahçe'nin E Grubu'nda aldığı sonuçlar şöyle:

Milan - Fenerbahçe: 3 - 1

Fenerbahçe - PSV Eindhoven: 3 - 0

Fenerbahçe - Schalke 04: 3 - 3

Schalke 04 - Fenerbahçe: 2 - 0

Fenerbahçe - Milan: 0 - 4

PSV Eindhoven - Fenerbahçe: 2 - 0 

- 2007-2008 sezonu 

Fenerbahçe, 2007-2008 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tarihi bir başarı elde etti.

G Grubu'nu 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle 11 puanla 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, 2. tura yükseldi.

İkinci turda İspanya'nın Sevilla takımını penaltılarla geçen sarı-lacivertliler, çeyrek finale yükseldiği en büyük kupada, Chelsea'ye elendi.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugüne dek en büyük başarısını çeyrek final oynayarak elde etti. 

Fenerbahçe'nin G Grubu, 2. tur ve çeyrek final maçlarının sonuçları şöyle:

G Grubu:

Fenerbahçe - Inter: 1 - 0

CSKA Moskova - Fenerbahçe: 2 - 2

PSV Eindhoven - Fenerbahçe: 0 - 0

Fenerbahçe - PSV Eindhoven: 2 - 0

Inter - Fenerbahçe: 3 - 0

Fenerbahçe - CSKA Moskova: 3 - 1

2. Tur:

Fenerbahçe - Sevilla: 3 - 2

Sevilla - Fenerbahçe: 3 - 2 (Penaltılarla Fenerbahçe kazandı)

Çeyrek Final:

Fenerbahçe - Chelsea: 2 - 1

Chelsea - Fenerbahçe: 2 - 0 

- 2008-2009 sezonu 

İspanyol teknik direktör Luis Aragones yönetimindeki sarı-lacivertliler, 2008-2009 sezonunda G Grubu'nu 2 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 2 puan alarak son sırada tamamladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde en kötü ikinci performansını sergileyen Fenerbahçe'nin aldığı sonuçlar şöyle:

G Grubu:

Porto - Fenerbahçe: 3 - 1

Fenerbahçe - Dinamo Kiev: 0 - 0

Fenerbahçe - Arsenal: 2 - 5

Arsenal - Fenerbahçe: 0 - 0

Fenerbahçe - Porto: 1 - 2

Dinamo Kiev - Fenerbahçe: 1 - 0 

- Sezon sezon grup performansları 

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki performas tablosu şöyle: 

  Sezon   

    O   

    G   

    B   

    M   

    A   

    Y   
  1996-97

    6

    2

    1

    3

    3

     6
  2001-02

    6

    -

    -

    6

    3

   12
  2004-05

    6

    3

    -

    3

  10

   13
  2005-06

    6

    1

    1

    4

    7

   14
  2007-08

   10

    5

    2  

    3

  15

   14
  2008-09 

    6

    -

    2

    4

    4

    11
   Toplam

   40

   11

    6

   23

  42

    70
 

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