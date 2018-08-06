UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Salı günü deplasmanda Portekiz'in Benfica takımıyla ilk maça çıkacak Fenerbahçe, 9 sezondur Avrupa'nın bir numaralı kupasında yer alamıyor.
Avrupa'nın kulüpler bazındaki en büyük organizasyonunda en son 2008-2009 sezonunda yer alan sarı-lacivertli takımın, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterebilmesi için 3. ön eleme ve play-off turlarını geçmesi gerekiyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ilk kez 1996-1997 sezonunda katılan Fenerbahçe, daha sonra sırasıyla 2001-2002, 2004-2005, 2005-2006, 2007-2008 ve 2008-2009 sezonlarında bu kupada yer aldı.
Sarı-lacivertliler, 2002-2003, 2006-2007, 2010-2011, 2012-2013, 2013-2014 ve 2015-2016 sezonlarında ise elemeleri geçemedi. Fenerbahçe, 2011-2012 sezonunda ise UEFA Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılma hakkını elde etmesine rağmen "şike soruşturması" sebebiyle Avrupa'ya gönderilmedi.
Sarı-lacivertliler, 2013-2014 sezonunda play-off turunda elenmesinin hemen ardından, UEFA'dan "2 yıl Avrupa kupalarından men" cezası aldı. Fenerbahçe, bu ceza sebebiyle bir sonraki sezon Türkiye şampiyonu olsa da Avrupa'ya gidemedi.
- 40 maçta 11 galibiyet
Fenerbahçe daha önce 6 kez katıldığı UEFA Şampiyonlar Ligi organizasyonunda çıktığı 40 maçta 11 galibiyet elde etti.
Avrupa'nın bir numaralı kupasına katıldığı sezonlarda sahadan 6 kez beraberlikle ayrılan sarı-lacivertli takım, 23 maçta ise yenilgiden kurtulamadı.
- En büyük başarısı çeyrek final
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugüne dek en büyük başarısını 2007-2008 sezonunda çeyrek final oynayarak elde etti.
Brezilyalı teknik direktör Arthur Zico yönetiminde çeyrek finale kadar yükselen Fenerbahçe, aynı zamanda Avrupa kupaları tarihinde en başarılı sezonlarından birisini yaşadı. Sarı-lacivertliler söz konusu sezonda İngiltere'nin Chelsea takımına elenerek yarı finalin kapısından döndü.
- 1996-1997 sezonu
İngiltere'den Manchester United ve İtalya'dan Juventus gibi önemli ekiplerin yer aldığı C Grubu'nda sarı-lacivertlilerin aldığı sonuçlar şöyle:
Rapid Wien - Fenerbahçe: 1 - 1
Fenerbahçe - Juventus: 0 - 1
Fenerbahçe - Manchester United: 0 - 2
Manchester United - Fenerbahçe: 0 - 1
Fenerbahçe - Rapid Wien: 1 - 0
Juventus - Fenerbahçe: 2 - 0
- 2001-2002 sezonu
Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde en başarısız olduğu 2001-2002 sezonunda F Grubu'ndaki maçlarını 6 mağlubiyetle puansız tamamladı ve son sırada kaldı. Barcelona'nın da bulunduğu F Grubu'nda Mustafa Denizli'nin çalıştırdığı Fenerbahçe'nin aldığı sonuçlar şöyle:
Fenerbahçe - Barcelona: 0 - 3
Fenerbahçe - Olympique Lyon: 0 - 1
Leverkusen - Fenerbahçe: 2 - 1
Olympique Lyon - Fenerbahçe: 3 - 1
Fenerbahçe - Leverkusen: 1 - 2
Barcelona - Fenerbahçe: 1 - 0
- 2004-2005 sezonu
Fenerbahçe, 2004-2005 sezonunda D Grubu'ndaki maçlarını üçer galibiyet ve mağlubiyetle 9 puanla 3. sırada tamamlayarak, Avrupa'da yoluna UEFA Kupası'nda devam etme hakkı kazandıysa da bu kulvarda da 3. turda elendi.
D Grubu'nda Fenerbahçe'nin maç sonuçları şöyle:
Fenerbahçe - Sparta Prag: 1 - 0
Manchester United - Fenerbahçe: 6 - 2
Fenerbahçe - Olympique Lyon: 1 - 3
Olympique Lyon - Fenerbahçe: 4 - 2
Sparta Prag - Fenerbahçe: 0 - 1
Fenerbahçe - Manchester United: 3 - 0
- 2005-2006 sezonu
Sarı-lacivertliler, 2005-2006 sezonunda 1. turdaki E Grubu'da birer galibiyet ve beraberlik, 4 mağlubiyetle 4 puan topladı. Bu sonuçlarla grupta sonuncu olan Fenerbahçe, o sezon Avrupa kupalarına veda etti.
Fenerbahçe'nin E Grubu'nda aldığı sonuçlar şöyle:
Milan - Fenerbahçe: 3 - 1
Fenerbahçe - PSV Eindhoven: 3 - 0
Fenerbahçe - Schalke 04: 3 - 3
Schalke 04 - Fenerbahçe: 2 - 0
Fenerbahçe - Milan: 0 - 4
PSV Eindhoven - Fenerbahçe: 2 - 0
- 2007-2008 sezonu
Fenerbahçe, 2007-2008 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tarihi bir başarı elde etti.
G Grubu'nu 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle 11 puanla 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, 2. tura yükseldi.
İkinci turda İspanya'nın Sevilla takımını penaltılarla geçen sarı-lacivertliler, çeyrek finale yükseldiği en büyük kupada, Chelsea'ye elendi.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugüne dek en büyük başarısını çeyrek final oynayarak elde etti.
Fenerbahçe'nin G Grubu, 2. tur ve çeyrek final maçlarının sonuçları şöyle:
G Grubu:
Fenerbahçe - Inter: 1 - 0
CSKA Moskova - Fenerbahçe: 2 - 2
PSV Eindhoven - Fenerbahçe: 0 - 0
Fenerbahçe - PSV Eindhoven: 2 - 0
Inter - Fenerbahçe: 3 - 0
Fenerbahçe - CSKA Moskova: 3 - 1
2. Tur:
Fenerbahçe - Sevilla: 3 - 2
Sevilla - Fenerbahçe: 3 - 2 (Penaltılarla Fenerbahçe kazandı)
Çeyrek Final:
Fenerbahçe - Chelsea: 2 - 1
Chelsea - Fenerbahçe: 2 - 0
- 2008-2009 sezonu
İspanyol teknik direktör Luis Aragones yönetimindeki sarı-lacivertliler, 2008-2009 sezonunda G Grubu'nu 2 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 2 puan alarak son sırada tamamladı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde en kötü ikinci performansını sergileyen Fenerbahçe'nin aldığı sonuçlar şöyle:
G Grubu:
Porto - Fenerbahçe: 3 - 1
Fenerbahçe - Dinamo Kiev: 0 - 0
Fenerbahçe - Arsenal: 2 - 5
Arsenal - Fenerbahçe: 0 - 0
Fenerbahçe - Porto: 1 - 2
Dinamo Kiev - Fenerbahçe: 1 - 0
- Sezon sezon grup performansları
Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki performas tablosu şöyle:
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Avrupa'nın kulüpler bazındaki en büyük organizasyonunda en son 2008-2009 sezonunda yer alan sarı-lacivertli takımın, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterebilmesi için 3. ön eleme ve play-off turlarını geçmesi gerekiyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ilk kez 1996-1997 sezonunda katılan Fenerbahçe, daha sonra sırasıyla 2001-2002, 2004-2005, 2005-2006, 2007-2008 ve 2008-2009 sezonlarında bu kupada yer aldı.
Sarı-lacivertliler, 2002-2003, 2006-2007, 2010-2011, 2012-2013, 2013-2014 ve 2015-2016 sezonlarında ise elemeleri geçemedi. Fenerbahçe, 2011-2012 sezonunda ise UEFA Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılma hakkını elde etmesine rağmen "şike soruşturması" sebebiyle Avrupa'ya gönderilmedi.
Sarı-lacivertliler, 2013-2014 sezonunda play-off turunda elenmesinin hemen ardından, UEFA'dan "2 yıl Avrupa kupalarından men" cezası aldı. Fenerbahçe, bu ceza sebebiyle bir sonraki sezon Türkiye şampiyonu olsa da Avrupa'ya gidemedi.
- 40 maçta 11 galibiyet
Fenerbahçe daha önce 6 kez katıldığı UEFA Şampiyonlar Ligi organizasyonunda çıktığı 40 maçta 11 galibiyet elde etti.
Avrupa'nın bir numaralı kupasına katıldığı sezonlarda sahadan 6 kez beraberlikle ayrılan sarı-lacivertli takım, 23 maçta ise yenilgiden kurtulamadı.
- En büyük başarısı çeyrek final
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugüne dek en büyük başarısını 2007-2008 sezonunda çeyrek final oynayarak elde etti.
Brezilyalı teknik direktör Arthur Zico yönetiminde çeyrek finale kadar yükselen Fenerbahçe, aynı zamanda Avrupa kupaları tarihinde en başarılı sezonlarından birisini yaşadı. Sarı-lacivertliler söz konusu sezonda İngiltere'nin Chelsea takımına elenerek yarı finalin kapısından döndü.
- 1996-1997 sezonu
İngiltere'den Manchester United ve İtalya'dan Juventus gibi önemli ekiplerin yer aldığı C Grubu'nda sarı-lacivertlilerin aldığı sonuçlar şöyle:
Rapid Wien - Fenerbahçe: 1 - 1
Fenerbahçe - Juventus: 0 - 1
Fenerbahçe - Manchester United: 0 - 2
Manchester United - Fenerbahçe: 0 - 1
Fenerbahçe - Rapid Wien: 1 - 0
Juventus - Fenerbahçe: 2 - 0
- 2001-2002 sezonu
Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde en başarısız olduğu 2001-2002 sezonunda F Grubu'ndaki maçlarını 6 mağlubiyetle puansız tamamladı ve son sırada kaldı. Barcelona'nın da bulunduğu F Grubu'nda Mustafa Denizli'nin çalıştırdığı Fenerbahçe'nin aldığı sonuçlar şöyle:
Fenerbahçe - Barcelona: 0 - 3
Fenerbahçe - Olympique Lyon: 0 - 1
Leverkusen - Fenerbahçe: 2 - 1
Olympique Lyon - Fenerbahçe: 3 - 1
Fenerbahçe - Leverkusen: 1 - 2
Barcelona - Fenerbahçe: 1 - 0
- 2004-2005 sezonu
Fenerbahçe, 2004-2005 sezonunda D Grubu'ndaki maçlarını üçer galibiyet ve mağlubiyetle 9 puanla 3. sırada tamamlayarak, Avrupa'da yoluna UEFA Kupası'nda devam etme hakkı kazandıysa da bu kulvarda da 3. turda elendi.
D Grubu'nda Fenerbahçe'nin maç sonuçları şöyle:
Fenerbahçe - Sparta Prag: 1 - 0
Manchester United - Fenerbahçe: 6 - 2
Fenerbahçe - Olympique Lyon: 1 - 3
Olympique Lyon - Fenerbahçe: 4 - 2
Sparta Prag - Fenerbahçe: 0 - 1
Fenerbahçe - Manchester United: 3 - 0
- 2005-2006 sezonu
Sarı-lacivertliler, 2005-2006 sezonunda 1. turdaki E Grubu'da birer galibiyet ve beraberlik, 4 mağlubiyetle 4 puan topladı. Bu sonuçlarla grupta sonuncu olan Fenerbahçe, o sezon Avrupa kupalarına veda etti.
Fenerbahçe'nin E Grubu'nda aldığı sonuçlar şöyle:
Milan - Fenerbahçe: 3 - 1
Fenerbahçe - PSV Eindhoven: 3 - 0
Fenerbahçe - Schalke 04: 3 - 3
Schalke 04 - Fenerbahçe: 2 - 0
Fenerbahçe - Milan: 0 - 4
PSV Eindhoven - Fenerbahçe: 2 - 0
- 2007-2008 sezonu
Fenerbahçe, 2007-2008 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tarihi bir başarı elde etti.
G Grubu'nu 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle 11 puanla 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, 2. tura yükseldi.
İkinci turda İspanya'nın Sevilla takımını penaltılarla geçen sarı-lacivertliler, çeyrek finale yükseldiği en büyük kupada, Chelsea'ye elendi.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugüne dek en büyük başarısını çeyrek final oynayarak elde etti.
Fenerbahçe'nin G Grubu, 2. tur ve çeyrek final maçlarının sonuçları şöyle:
G Grubu:
Fenerbahçe - Inter: 1 - 0
CSKA Moskova - Fenerbahçe: 2 - 2
PSV Eindhoven - Fenerbahçe: 0 - 0
Fenerbahçe - PSV Eindhoven: 2 - 0
Inter - Fenerbahçe: 3 - 0
Fenerbahçe - CSKA Moskova: 3 - 1
2. Tur:
Fenerbahçe - Sevilla: 3 - 2
Sevilla - Fenerbahçe: 3 - 2 (Penaltılarla Fenerbahçe kazandı)
Çeyrek Final:
Fenerbahçe - Chelsea: 2 - 1
Chelsea - Fenerbahçe: 2 - 0
- 2008-2009 sezonu
İspanyol teknik direktör Luis Aragones yönetimindeki sarı-lacivertliler, 2008-2009 sezonunda G Grubu'nu 2 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 2 puan alarak son sırada tamamladı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde en kötü ikinci performansını sergileyen Fenerbahçe'nin aldığı sonuçlar şöyle:
G Grubu:
Porto - Fenerbahçe: 3 - 1
Fenerbahçe - Dinamo Kiev: 0 - 0
Fenerbahçe - Arsenal: 2 - 5
Arsenal - Fenerbahçe: 0 - 0
Fenerbahçe - Porto: 1 - 2
Dinamo Kiev - Fenerbahçe: 1 - 0
- Sezon sezon grup performansları
Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki performas tablosu şöyle:
| Sezon
| O
| G
| B
| M
| A
| Y
| 1996-97
| 6
| 2
| 1
| 3
| 3
| 6
| 2001-02
| 6
| -
| -
| 6
| 3
| 12
| 2004-05
| 6
| 3
| -
| 3
| 10
| 13
| 2005-06
| 6
| 1
| 1
| 4
| 7
| 14
| 2007-08
| 10
| 5
| 2
| 3
| 15
| 14
| 2008-09
| 6
| -
| 2
| 4
| 4
| 11
| Toplam
| 40
| 11
| 6
| 23
| 42
| 70
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