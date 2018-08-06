- 40 maçta 11 galibiyet

- En büyük başarısı çeyrek final

- 1996-1997 sezonu

- 2001-2002 sezonu

- 2004-2005 sezonu

- 2005-2006 sezonu

- 2007-2008 sezonu

G Grubu:

2. Tur:

- 2008-2009 sezonu

- Sezon sezon grup performansları

Sezon



O



G



B



M



A



Y



1996-97



6



2



1



3



3



6



2001-02



6



-



-



6



3



12



2004-05



6



3



-



3



10



13



2005-06



6



1



1



4



7



14



2007-08



10



5



2



3



15



14



2008-09



6



-



2



4



4



11



Toplam



40



11



6



23



42



70





UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Salı günü deplasmanda Portekiz'in Benfica takımıyla ilk maça çıkacak Fenerbahçe, 9 sezondur Avrupa'nın bir numaralı kupasında yer alamıyor.Avrupa'nın kulüpler bazındaki en büyük organizasyonunda en son 2008-2009 sezonunda yer alan sarı-lacivertli takımın, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterebilmesi için 3. ön eleme ve play-off turlarını geçmesi gerekiyor.UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ilk kez 1996-1997 sezonunda katılan Fenerbahçe, daha sonra sırasıyla 2001-2002, 2004-2005, 2005-2006, 2007-2008 ve 2008-2009 sezonlarında bu kupada yer aldı.Sarı-lacivertliler, 2002-2003, 2006-2007, 2010-2011, 2012-2013, 2013-2014 ve 2015-2016 sezonlarında ise elemeleri geçemedi. Fenerbahçe, 2011-2012 sezonunda ise UEFA Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılma hakkını elde etmesine rağmen "şike soruşturması" sebebiyle Avrupa'ya gönderilmedi.Sarı-lacivertliler, 2013-2014 sezonunda play-off turunda elenmesinin hemen ardından, UEFA'dan "2 yıl Avrupa kupalarından men" cezası aldı. Fenerbahçe, bu ceza sebebiyle bir sonraki sezon Türkiye şampiyonu olsa da Avrupa'ya gidemedi.Fenerbahçe daha önce 6 kez katıldığı UEFA Şampiyonlar Ligi organizasyonunda çıktığı 40 maçta 11 galibiyet elde etti.Avrupa'nın bir numaralı kupasına katıldığı sezonlarda sahadan 6 kez beraberlikle ayrılan sarı-lacivertli takım, 23 maçta ise yenilgiden kurtulamadı.Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugüne dek en büyük başarısını 2007-2008 sezonunda çeyrek final oynayarak elde etti.Brezilyalı teknik direktör Arthur Zico yönetiminde çeyrek finale kadar yükselen Fenerbahçe, aynı zamanda Avrupa kupaları tarihinde en başarılı sezonlarından birisini yaşadı. Sarı-lacivertliler söz konusu sezonda İngiltere'nin Chelsea takımına elenerek yarı finalin kapısından döndü.İngiltere'den Manchester United ve İtalya'dan Juventus gibi önemli ekiplerin yer aldığı C Grubu'nda sarı-lacivertlilerin aldığı sonuçlar şöyle:Rapid Wien - Fenerbahçe: 1 - 1Fenerbahçe - Juventus: 0 - 1Fenerbahçe - Manchester United: 0 - 2Manchester United - Fenerbahçe: 0 - 1Fenerbahçe - Rapid Wien: 1 - 0Juventus - Fenerbahçe: 2 - 0Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde en başarısız olduğu 2001-2002 sezonunda F Grubu'ndaki maçlarını 6 mağlubiyetle puansız tamamladı ve son sırada kaldı. Barcelona'nın da bulunduğu F Grubu'nda Mustafa Denizli'nin çalıştırdığı Fenerbahçe'nin aldığı sonuçlar şöyle:Fenerbahçe - Barcelona: 0 - 3Fenerbahçe - Olympique Lyon: 0 - 1Leverkusen - Fenerbahçe: 2 - 1Olympique Lyon - Fenerbahçe: 3 - 1Fenerbahçe - Leverkusen: 1 - 2Barcelona - Fenerbahçe: 1 - 0Fenerbahçe, 2004-2005 sezonunda D Grubu'ndaki maçlarını üçer galibiyet ve mağlubiyetle 9 puanla 3. sırada tamamlayarak, Avrupa'da yoluna UEFA Kupası'nda devam etme hakkı kazandıysa da bu kulvarda da 3. turda elendi.D Grubu'nda Fenerbahçe'nin maç sonuçları şöyle:Fenerbahçe - Sparta Prag: 1 - 0Manchester United - Fenerbahçe: 6 - 2Fenerbahçe - Olympique Lyon: 1 - 3Olympique Lyon - Fenerbahçe: 4 - 2Sparta Prag - Fenerbahçe: 0 - 1Fenerbahçe - Manchester United: 3 - 0Sarı-lacivertliler, 2005-2006 sezonunda 1. turdaki E Grubu'da birer galibiyet ve beraberlik, 4 mağlubiyetle 4 puan topladı. Bu sonuçlarla grupta sonuncu olan Fenerbahçe, o sezon Avrupa kupalarına veda etti.Fenerbahçe'nin E Grubu'nda aldığı sonuçlar şöyle:Milan - Fenerbahçe: 3 - 1Fenerbahçe - PSV Eindhoven: 3 - 0Fenerbahçe - Schalke 04: 3 - 3Schalke 04 - Fenerbahçe: 2 - 0Fenerbahçe - Milan: 0 - 4PSV Eindhoven - Fenerbahçe: 2 - 0Fenerbahçe, 2007-2008 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tarihi bir başarı elde etti.G Grubu'nu 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle 11 puanla 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, 2. tura yükseldi.İkinci turda İspanya'nın Sevilla takımını penaltılarla geçen sarı-lacivertliler, çeyrek finale yükseldiği en büyük kupada, Chelsea'ye elendi.Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugüne dek en büyük başarısını çeyrek final oynayarak elde etti.Fenerbahçe'nin G Grubu, 2. tur ve çeyrek final maçlarının sonuçları şöyle:Fenerbahçe - Inter: 1 - 0CSKA Moskova - Fenerbahçe: 2 - 2PSV Eindhoven - Fenerbahçe: 0 - 0Fenerbahçe - PSV Eindhoven: 2 - 0Inter - Fenerbahçe: 3 - 0Fenerbahçe - CSKA Moskova: 3 - 1Fenerbahçe - Sevilla: 3 - 2Sevilla - Fenerbahçe: 3 - 2 (Penaltılarla Fenerbahçe kazandı)Çeyrek Final:Fenerbahçe - Chelsea: 2 - 1Chelsea - Fenerbahçe: 2 - 0İspanyol teknik direktör Luis Aragones yönetimindeki sarı-lacivertliler, 2008-2009 sezonunda G Grubu'nu 2 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 2 puan alarak son sırada tamamladı.UEFA Şampiyonlar Ligi'nde en kötü ikinci performansını sergileyen Fenerbahçe'nin aldığı sonuçlar şöyle:G Grubu:Porto - Fenerbahçe: 3 - 1Fenerbahçe - Dinamo Kiev: 0 - 0Fenerbahçe - Arsenal: 2 - 5Arsenal - Fenerbahçe: 0 - 0Fenerbahçe - Porto: 1 - 2Dinamo Kiev - Fenerbahçe: 1 - 0Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki performas tablosu şöyle: