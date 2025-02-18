Fenerbahçe'ye sakat oyunculardan müjde!

Fenerbahçe'ye sakat oyunculardan sevindirici bir haber geldi.



Sarı lacivertlilerde Oosterwolde ve Becao'nun sezonu kapatmasının hemen ardından Mert Müldür, Diego Carlos, Djiku, Çağlar, İsmail ve Livakovic'in sakatlık haberleri geldi.



Öte yandan breysel çalışmalara başlayan Hırvat kaleci Dominik Livakovic'in takıma katılması bekleniyor.



DERBİ MÜCADELESİNDE GÖREV ALABİLİR



Başarılı kaleci Livakovic'in UEFA Avrupa Ligi'nde 20 Şubat Perşembe günü oynayacakları Anderlecht maçına yetişme ihtimali bulunsa da Portekizli çalıştırıcı tecrübeli file bekçisini Galatasaray derbisine saklayabileceği öğrenildi.



SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇECEKLER



Fenerbahçe'nin milli oyuncuları Çağlar Söyüncü ve İsmail Yüksek'in ise Galatasaray derbisine kadar hazır hale gelecekleri bekleniyor.



İsmail ve Çağlar'ın kısa süre içerisinde sağlık kontrolünden geçecekleri kaydedildi.



