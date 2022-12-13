Fenerbahçe'ye sakat oyunculardan iyi haber

Bu sezon üst üste yaşanan sakatlıklar sebebiyle sıkıntı yaşayan Fenerbahçe'ye sakat oyunculardan sevindirici haber geldi.Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan oyunculardan Emre Mor gün içinde, Altay ve Luan Peres hafta sonu Valencia da önümüzdeki günlerde takıma katılacak.Yine sakatlık problemi yaşayan diğer oyuncuların son durumu ise şöyle:Ciddi sakatlığı sonrası tedavisi devam ediyor. Tedavinin 2-3 ay sürmesi ön görülüyor.Tedavide 1 haftalık süreç geride kaldı. 2 hafta içinde takıma dönmesi bekleniyor.Tedavi süreci devam ediyor, bir hafta sonra durumuna bakılıp kesin karar verilecek.2 haftalık tedavi bitti. Saha çalışmaları sonrası takıma katılacak.