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Fenerbahçe'ye sakat oyunculardan iyi haber

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan oyuncuların çoğu, kısa süre içinde takıma katılacak.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'ye sakat oyunculardan iyi haber
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13 Aralık 2022 12:16
Bu sezon üst üste yaşanan sakatlıklar sebebiyle sıkıntı yaşayan Fenerbahçe'ye sakat oyunculardan sevindirici haber geldi.

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan oyunculardan Emre Mor gün içinde, Altay ve Luan Peres hafta sonu Valencia da önümüzdeki günlerde takıma katılacak.

Yine sakatlık problemi yaşayan diğer oyuncuların son durumu ise şöyle:

PEDRO'NUN 2-3 AYI VAR

Joao Pedro: Ciddi sakatlığı sonrası tedavisi devam ediyor. Tedavinin 2-3 ay sürmesi ön görülüyor.

Ezgjan Alioski: Tedavide 1 haftalık süreç geride kaldı. 2 hafta içinde takıma dönmesi bekleniyor.

Arda Güler: Tedavi süreci devam ediyor, bir hafta sonra durumuna bakılıp kesin karar verilecek.

Çağtay Kurukalıp: 2 haftalık tedavi bitti. Saha çalışmaları sonrası takıma katılacak.





 
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