Fenerbahçe'ye Omar Fayed'ten sürpriz gelir!

Fenerbahçe'de Jose Mourinho tarafından kadroda düşünülmeyen Omar Fayed'e Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli talip oldu.
Suudi Arabistan temsilcisinin, takımdan ayrılması beklenen Abu Ali'nin yerini Mısırlı stoperle doldurmayı planladığı aktarıldı.
5-6 MİLYON EURO
Fenerbahçe, 2023 yılında Mısır ekibi Mokawloon'dan 550 bin Euro karşılığında transfer ettiği 22 yaşındaki stoperden 5-6 milyon Euro bonservis geliri bekliyor.
RESMİ MAÇI YOK
Transfer, sözü edilen rakamlara gerçekleştiği takdirde Omar Fayed, bir tek resmi maça dahi çıkmadan sarı lacivertli kulübe maliyetinin 10 katı para kazandırmış olacak.
Fenerbahçe, 'geleceğe yatırım' amacıyla aldığı genç futbolcuyu 2023-24 sezonunda Sırbistan'ın Novi Pazar, geçen sezon da Belçika'nın Beerschot takımına kiralamıştı.
2 SEZONLUK PERFORMANS
İki kulüpte toplam 36 resmi maça çıkan Omar Fayed, Mısır Milli Takımı'nda da 5 kez forma giydi.
Suudi Arabistan temsilcisinin, takımdan ayrılması beklenen Abu Ali'nin yerini Mısırlı stoperle doldurmayı planladığı aktarıldı.
5-6 MİLYON EURO
Fenerbahçe, 2023 yılında Mısır ekibi Mokawloon'dan 550 bin Euro karşılığında transfer ettiği 22 yaşındaki stoperden 5-6 milyon Euro bonservis geliri bekliyor.
RESMİ MAÇI YOK
Transfer, sözü edilen rakamlara gerçekleştiği takdirde Omar Fayed, bir tek resmi maça dahi çıkmadan sarı lacivertli kulübe maliyetinin 10 katı para kazandırmış olacak.
Fenerbahçe, 'geleceğe yatırım' amacıyla aldığı genç futbolcuyu 2023-24 sezonunda Sırbistan'ın Novi Pazar, geçen sezon da Belçika'nın Beerschot takımına kiralamıştı.
2 SEZONLUK PERFORMANS
İki kulüpte toplam 36 resmi maça çıkan Omar Fayed, Mısır Milli Takımı'nda da 5 kez forma giydi.