Fenerbahçe'ye Metecan Birsen'den kötü haber

Fenerbahçe Beko'nun Pınar Karşıyaka ile oynadığı maçta sakatlanan milli basketbolcu Metecan Birsen, yaklaşık 6 hafta sahalardan uzak kalacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'ye Metecan Birsen'den kötü haber
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14 Mart 2023 16:40
Fenerbahçe Beko'nun Pınar Karşıyaka ile oynadığı maçta sakatlanan milli basketbolcu Metecan Birsen, yaklaşık 6 hafta formasını giyemeyecek.

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, Pınar Karşıyaka maçının ilk yarısında sakatlanan Metecan Birsen'in sol omuz akromioklaviküler bölgesinde ikinci evre yaralanma tespit edildiği belirtilerek, "Metecan Birsen'in sahalara dönüş süresinin yaklaşık altı hafta olması öngörülmektedir." denildi.

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