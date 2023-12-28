de geçtiğimiz sezonun jokeri olan ve Sevilla maçında büyük bir şanssızlık yaşayan'nin kısa süre sonra takıma katılması bekleniyor.Dizindeki çapraz bağları kopan 25 yaşındaki Lincoln Henrique uzun süre sahalardan uzak kaldı. Bu nedenle başarılı oyuncunun lisansı askıya alındı. Lincoln, bireysel çalışmaların ardından bir süredir hazırlıklarını takımla beraber devam ettiriyor.Brezilyalı futbolcu, yeni yılla beraber tam olarak hazır duruma gelecek. Lincoln, antrenmanlarda sıkı bir şekilde çalışıyor. İsmail Kartal'ın da farklı mevkilerde alternatif şansı sunması nedeniyle Lincoln'den en kısa sürede faydalanmak istediği ifade ediliyor.10 numara pozisyonunun yanı sıra hücum hattında farklı mevkilerde ve sol bekte oynayabilen Lincoln, İsmail Kartal'ın elini rahatlatacak.