Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezonun jokeri olan ve Sevilla maçında büyük bir şanssızlık yaşayan Lincoln Henrique'nin kısa süre sonra takıma katılması bekleniyor.
Dizindeki çapraz bağları kopan 25 yaşındaki Lincoln Henrique uzun süre sahalardan uzak kaldı. Bu nedenle başarılı oyuncunun lisansı askıya alındı. Lincoln, bireysel çalışmaların ardından bir süredir hazırlıklarını takımla beraber devam ettiriyor.
YENİ YILLA BERABER TAM OLARAK HAZIR
Brezilyalı futbolcu, yeni yılla beraber tam olarak hazır duruma gelecek. Lincoln, antrenmanlarda sıkı bir şekilde çalışıyor. İsmail Kartal'ın da farklı mevkilerde alternatif şansı sunması nedeniyle Lincoln'den en kısa sürede faydalanmak istediği ifade ediliyor.
İSMAİL KARTAL'IN ELİNİ RAHATLATACAK
10 numara pozisyonunun yanı sıra hücum hattında farklı mevkilerde ve sol bekte oynayabilen Lincoln, İsmail Kartal'ın elini rahatlatacak.
Dizindeki çapraz bağları kopan 25 yaşındaki Lincoln Henrique uzun süre sahalardan uzak kaldı. Bu nedenle başarılı oyuncunun lisansı askıya alındı. Lincoln, bireysel çalışmaların ardından bir süredir hazırlıklarını takımla beraber devam ettiriyor.
YENİ YILLA BERABER TAM OLARAK HAZIR
Brezilyalı futbolcu, yeni yılla beraber tam olarak hazır duruma gelecek. Lincoln, antrenmanlarda sıkı bir şekilde çalışıyor. İsmail Kartal'ın da farklı mevkilerde alternatif şansı sunması nedeniyle Lincoln'den en kısa sürede faydalanmak istediği ifade ediliyor.
İSMAİL KARTAL'IN ELİNİ RAHATLATACAK
10 numara pozisyonunun yanı sıra hücum hattında farklı mevkilerde ve sol bekte oynayabilen Lincoln, İsmail Kartal'ın elini rahatlatacak.