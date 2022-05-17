Fenerbahçe'ye ikinci Uruguaylı: De La Cruz

Bu sezon transferin en hareketli takımlarından biri olması beklenen Fenerbahçe'yle ilgili her gün yeni bir iddia ortaya atılıyor. Özellikle Jorge Jesus ile kurulan temasların ardından, güney Amerika pazarından birçok futbolcu Sarı-Lacivertliler'e yazılıyor. Bunların sonuncusu Nicolas de la Cruz oldu.



Arjantin basınında çeşitli kaynaklarda yer alan haberlere göre Fenerbahçe ile Sociedad, Uruguaylı orta saha oyuncusu için çalışmalara başladı. 24 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi 31 Aralık 2022'de sona erecek. Bu nedenle De la Cruz, 1 Haziran'dan itibaren başka bir takıma imza atıp, 1 Ocak 2023'ten sonra yeni ekibinin formasını giyebilecek.



Cruz'un yerine Bullaude



River Plate, 2017'de transfer ettiği 24 yaşındaki futbolcunun kontratını 2021 yılının şubat ayında uzatmış, 20 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi eklenmişti. Ancak yıldız oyuncunun yeni sözleşmeye yanaşmaması nedeniyle Arjantin ekibinin bu paranın çok daha altına oyuncuyu satmaya hazır olduğu belirtildi.



River, De la Cruz'un boşluğunu dolduracak ismi bile belirledi: Godoy Cruz'un 21 yaşındaki oyuncusu Ezequiel Bullaude... Uruguaylı oyuncunun yaz transfer döneminde takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.



13 kez milli oldu



Nicolas de la Cruz, çok yönlü bir oyuncu. Uruguaylı yıldız, orta sahanın ortasında, forvet arkasında ve kanatlarda görev yapabiliyor.



Sağ ayağını kullanan 24 yaşındaki futbolcu, çevik, teknik kapasitesi yüksek ve mücadeleci bir oyuncu. Jorge Jesus'un Fenerbahçe'ye imza atması halinde Sarı-Lacivertliler'in bu transfer için vites artırması bekleniyor.



De la Cruz, Uruguay Milli Takımı'nda da görev yapıyor. Daha önce 13 kez Mavi-Beyazlılar'ın formasını terleten başarılı oyuncunun kasım ayında başlayacak Dünya Kupası için kadroya çağırılma ihtimali çok yüksek.



