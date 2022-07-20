Fenerbahçe'ye Flamengo'dan bu kez stoper

Fenerbahçe, satmaya hazırlandığı Kim Min Jae'nin yerini doldurmak için harekete geçti.



Brezilya basınında yer alan haberde; Fenerbahçe'nin, Flamengo forması giyen Gustavo Henrique'yi gündemine aldığı belirtildi.



Sarı-lacivertlilerin, Fluminense'nin Nino için 8 milyon euro istemesinin ardından Henrique ismine yöneldiği ve Flamengo'dan fiyat istediği ifade edildi.



Güncel piyasa değeri 3 milyon olarak gösterilen 29 yaşındaki Gustavo Henrique'nin, Brezilya ekibi ile sözleşmesi 31 Aralık 2023'te sona eriyor.





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