Fenerbahçe'ye Flamengo'dan bu kez stoper

Flamengo'dan Willian Arao'yu kadrosuna katan Fenerbahçe'nin, bu kez stoper Gustavo Henrique için harekete geçtiği belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Instagram
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Fenerbahçe'ye Flamengo'dan bu kez stoper
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20 Temmuz 2022 20:16
Fenerbahçe, satmaya hazırlandığı Kim Min Jae'nin yerini doldurmak için harekete geçti.

Brezilya basınında yer alan haberde; Fenerbahçe'nin, Flamengo forması giyen Gustavo Henrique'yi gündemine aldığı belirtildi.

Sarı-lacivertlilerin, Fluminense'nin Nino için 8 milyon euro istemesinin ardından Henrique ismine yöneldiği ve Flamengo'dan fiyat istediği ifade edildi.

Güncel piyasa değeri 3 milyon olarak gösterilen 29 yaşındaki Gustavo Henrique'nin, Brezilya ekibi ile sözleşmesi 31 Aralık 2023'te sona eriyor.

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