Forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'ye Bayern Münih'ten Eric Maxim Choupo Moting'in önerildiği ortaya çıktı.



Fenerbahçe'nin Maxi Gomez'in de yer aldığı transfer listesindeki bir diğer isim olan Choupo Moting'in sarı lacivertlilere önerildiği belirtildi. İtalyan gazeteci Rudy Galetti'nin aktardığı bilgilere göre, menajerler aracılığıyla gerçekleşen temasların akıbetinin yakın zamanda belli olacağı ifade edildi.



Bayern Münih'te Robert Lewandowski'nin yedeği olarak sürpriz gollere imza atmasıyla bilinen Kamerunlu golcü, 2020 yılında transferin son gününde Alman ekibine katılmıştı.



Bayern formasıyla 59 maça çıkan Choupo Moting, 18 gol 6 asistlik katkı sağladı. Almanya doğumlu olan 33 yaşındaki oyuncu, Kamerun Milli Takımı'nı seçmişti.





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