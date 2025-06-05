Süper Lig şampiyonluğunu ve Türkiye Kupası'nı Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de gözler gelecek sezona çevrildi.



Ali Koç yönetimi dünya çapında tanınmış bir forvet transferi yapmak istiyor.



Birçok futbolcunun durumunu takip eden sarı lacivertliler, gözünü Victor Boniface'ye çevirmiş durumda.



LEVERKUSEN 40 MİLYON EURO İSTİYOR

Alman basınından Fussball Transfers'de yer alan bilgilere göre Leverkusen, Boniface için 40 milyon euro bonservis istiyor. Transfer bu bedellerle gerçekleşirse Boniface, Türk futbol tarihinde en çok bonservis ödenen futbolcu olarak tarihe geçecek.1.90 boyundaki forvetin Bundesliga ekibi ile sözleşmesi 2028'de bitecek. Ali Koç önderliğinde Fenerbahçe yönetiminin bu transfer için fedakarlık yapacakları dile getiriliyor.Ayrıca yeni futbol direktörü Devin Özek'in Bayer Leverkusen'de çalışmış olmasının avantajını kullanıyor.24 yaşındaki futbolcu geçen sezon oynadığı 27 resmi maçta 11 gol attı, 2 de asist yaptı.