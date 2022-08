UEFA Avrupa Ligi playoff turu ilk maçında Avusturya ekibi Austria Wien ile temsilcimiz Fenerbahçe karşı karşıya eldi. Viyana Generali Arena'da oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 2-0'lık skorla kazandı.



Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Joshua King ve 88. dakikada Serdar Dursun attı.



Austria Wien'de Lucas Galvao, 83. dakikada kırmızı kart gördü.



Temsilcimiz, bu sonuç sonrası 25 Ağustos saat 20.00'te İstanbul'da oynanacak rövanş öncesi tur adına büyük avantaj elde etti.



Fenerbahçe, turu geçmesi halinde UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasına yükselecek.



JORGE JESUS'TAN 3-4-3 VE 7 DEĞİŞİKLİK!



UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Avusturya'nın Austria Wien ekibine konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, ligde son oynadıkları Kasımpaşa maçına göre ilk 11'inde 1'i zorunlu 7 değişikliğe gitti. Deneyimli teknik adam, Viola Park'ta oynanan karşılaşmada takımını sahaya 3-4-3 sistemiyle sürdü.



Jesus, Kasımpaşa maçında ilk 11'de oynayan isimlerden Altay Bayındır, Attila Szalai, Ferdi Kadıoğlu ve Joshua King'i Austria Wien'e karşı da 11'de görevlendirdi. 68 yaşındaki teknik adam, Kasımpaşa maçına ilk 11'de başlayan Emre Mor'a cezası nedeniyle şans veremezken, Bright Osayi-Samuel, Gustavo Henrique, Willian Arao, Miha Zajc, Lincoln Henrique ve Enner Valencia'yı da yedek soyundurdu.



Jorge Jesus, Austria Wien karşısında kalede Altay Bayındır'a görev verirken, savunma hattı Mauricio Lemos, Attila Szalai ve Luan Peres'ten oluştu. Orta sahanın sağında Ferdi Kadıoğlu'nu oynatan Jesus, solda ise yeni transfer Ezgjan Alioski'ye şans verdi. Orta ikilide Miguel Crespo ve İsmail Yüksek görev alırken, hücum üçlüsü Joshua King, Diego Rossi ve Serdar Dursun'dan oluştu.



Fenerbahçe'de Ertuğrul Çetin, İrfan Can Eğribayat, Gustavo Henrique, Willian Arao, Filip Novak, Bright Osayi-Samuel, Mert Hakan Yandaş, Miha Zajc, Lincoln Henrique, Arda Güler, İrfan Can Kahveci ve Enner Valencia ise maçta yedek soyundu.



EZGJAN ALIOSKI İLK 11'DE



Fenerbahçe'nin yeni transferi Ezgjan Alioski, sarı-lacivertli formayı ilk kez terletti. Transferinin ardından takımıyla hiç görev almayan deneyimli sol bek, Austria Wien maçına ilk 11'de başladı.



FENERBAHÇE'DE TEK EKSİK



Fenerbahçe, Austria Wien karşısında 1 oyuncusundan yararlanamadı. Sarı-lacivertlilerde UEFA kadrosunda bulunan Emre Mor, sarı kart cezası nedeniyle Avusturya'ya getirilmedi. Emre'nin yanı sıra sakatlığı bulunan Bruma kadrodan çıkarılırken, Portekizli oyuncunun yerine Filip Novak kadroya dahil edildi.



MERT HAKAN İLK KEZ KADRODA



Fenerbahçe'nin tecrübeli ismi Mert Hakan Yandaş, bu sezon resmi maçlarda ilk kez kadroda yer aldı. Sezon başı kampında yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre takımdan ayrı kalan 27 yaşındaki oyuncu, Austria Wien karşısında bu sezon sarı-lacivertli formayla ilk maçına çıktı. Mert Hakan, karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı.



İRFAN CAN KAHVECİ 4 MAÇ SONRA



Fenerbahçe'nin bir diğer tecrübeli ismi İrfan Can Kahveci, 4 maç sonra kadroda yer aldı.UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde Dinamo Kiev'e karşı forma giyen ve ardından sakatlık yaşayan İrfan Can Kahveci, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Slovacko maçlarının yanı sıra ligdeki Ümraniyespor ve Kasımpaşa maçlarını kaçırmıştı. İrfan da Mert Hakan gibi maça yedekler arasında başladı.



TÜRK TARAFTARLARDAN YOĞUN İLGİ



Fenerbahçe'nin Austria Wien ile oynadığı karşılaşmaya Türk taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Maçtan saatler önce stat civarında toplanmaya başlayan taraftarlar, karşılaşma öncesinde de sarı-lacivertlilere büyük destek verdi. Karşılaşmayı Fenerbahçeli taraftarların yanı sıra, diğer Türk takımlarının formalarını giyen Türk seyirciler de takip etti.



FENERBAHÇE MAÇA GOLLE BAŞLADI



Fenerbahçe maça tedbirli ancak her alanda pres yaparak başladı. Rakibi üstündeki pres baskısını hiç azaltmayan Fenerbahçe, kapılan toplarla direkt hücumları düşündü.



Sarı lacivertliler, 8. dakikadaki golü de bu şekilde hızlı gelişen bir atak sonucunda bulud.



Hızlı gelişen kontratakta orta alanda topla birlikte hareketlenen Diego Rossi ara pasını sol çapraza hareketlenen Joshua King'e gönderdi. Topla buluşan Joshua King sol çaprazdan ceza sahasına girdi ve kaleci açıyı kapatamadan net bir vuruşla topu ağlara gönderdi.



FENERBAHÇE 2 NET FIRSAT YAKALADI



Fenerbahçe, 1-0'dan sonra rakibi tekrar oyun disiplinini kazanana kadar üst üste etkili ataklar yaptı.



26'da İsmail Yüksek, 41. dakikada Serdar Dursun gole çok yaklaştılar ancak farkı artıramadılar.



ALTAY'A DAVUL TOKMAĞI



Altay Bayındır, maçın 43. dakikasında sakatlık yaşadı. Başarılı file bekçisi, aut kullanmak için topu almak istediği bir sırada tribünlerden gelen davul tokmağının hedefi oldu ve yerde kaldı.



Sakatlık yaşayan milli kaleci, sağlık görevlerinin müdahalesi sonrası yerden kalktı ve oyun 2 dakikalık aranın ardından devam etti.



AUSTRIA WIEN, 1 KEZ ETKİLİ OLABİLDİ



Austria Wien'in sadece 1 kez etkili bir atak yaptığı ilk yarı Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğyüle sona erdi.



FENERBAHÇE'DEN TEDBİRLİ OYUN



Fenerbahçe, ikinci yarıda daha tedbirli oynadı ve daha çok kontratak fırsatı aradı. Austria Wien, ilk yarıya göre daha fazla risk alarak oynamaya başladı.



İkinci yarının ilk 15 dakikasında Austria Wien, etkili olmaya çalışsa da Fenerbahçe savunması karşısında pozisyon bulamadı.



JOSHUA KING SAKATLANDI



Fenerbahçe'de maçın yıldızlarından Joshua King, sakatlanarak değişiklik istedi. Maçın yıldızlarından biri olan King'in yerine Lincoln oyuna dahil oldu.



FİNAL PASLARI ETKİSİZ!



Sarı lacivertli ekip, zaman zaman kontrataklarla gelse de final paslarında yapılan hatalar nedeniyle ataklar gol pozisyonuna dönüşemedi. Austria Wien de çabalarına karşın gol pozisyonu üretemedi.



AUSTRIA WIEN 83'TE 10 KİŞİ KALDI



Avusturya ekibinin savunmacısı Lucas Galvao, 83. dakikada Diego Rossi'ye yaptığı faulün ardından ikinci sarı kart ile oyundan ihraç edildi.



SERDAR DURSUN FİŞİ ÇEKTİ



Austria Wien'in 10 kişi kalmasının ardından ataklarını sıklaştıran Fenerbahçe, 88. dakikada Serdar Dursun'un attığı golle farkı artırdı.



BÜYÜK AVANTAJ!



Fenerbahçe, tedbirli ve rahat oynadığı mücadeleyi 2-0 kazanarak İstanbul öncesi büyük avantaj elde etti.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



8. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Hızlı gelişen atakta Rossi'nin savunma arkası pasına hareketlenen King, ceza sahası sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Norveçli oyuncunun, uzak direğe yerden plasesinde top ağlarla buluştu: 0-1.

26. dakikada sağdan Ferdi Kadıoğlu'nun ortasına altı pas önünde iyi yükselen İsmail Yüksek'in kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

32. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda kazanılan serbest vuruşta Fitz'in direkt kaleye şutunda kaleci Altay meşin yuvarlağı kontrol etti.

35. dakikada Braunöder'in sağdan etkili ortasında penaltı noktası civarında iyi yükselen Tabakovic'in müsait durumda kafa vuruşunda top yan direk dibinden auta gitti.

41. dakikada İsmail Yüksek, orta sahada kazandığı topu yay çizgisine kadar sürdü. İsmail, meşin yuvarlağı ceza sahası içinde sağ çaprazda bulunan Serdar Dursun'a aktardı. Bu oyuncunun hafif çaprazda kaleciyle karşı karşıya durumda vuruşunda top yan ağlarda kaldı.

89. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahası içinde rakibin uzaklaştıramadığı topla buluşan Rossi'nin şutunda top savunmaya çarparak altı pas önünde Serdar Dursun'un önünde kaldı. Bu oyuncunun, karşı karşıya şutunda top filelerle buluştu: 0-2.





Stat: Viola Park

Hakemler: Daniel Siebert, Jan Seidel, Rafael Foltyn

Austria Wien: Früchtl, Ranftl, Mühl, Galvao, Koumetio, Martins, Wustinger (Dk. 22 Tabakovic, Dk. 86 Handl), Braunöder, Fischer, Huskovic (Dk. 46 Jukic), Fitz (Dk. Can Keleş)

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Lemos (Dk. 74 Gustavo Henrique), Szalai, Peres, Ferdi Kadıoğlu, Crespo (Dk. 59 Zajc), İsmail Yüksek (Dk. 79 Arao), Alioski (Dk. 79 Novak), Rossi, King (Dk. 59 Lincoln Henrique), Serdar Dursun

Goller: Dk. 8 King, Dk. 89 Serdar Dursun (Fenerbahçe)

Kırmızı kart: Dk. 83 Galvao (Austria Wien)

Sarı kartlar: Dk. 31 Aliloski, Dk. 73 İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Dk. 90 Frücht (Austria Wien)













