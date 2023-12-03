Fenerbahçe ve Galatasaray'dan Hasan Arat'a tebrik

Fenerbahçe ve Galatasaray kulüpleri, Beşiktaş'ın yeni başkanı Hasan Arat için tebrik paylaşımında bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe ve Galatasaray'dan Hasan Arat'a tebrik
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03 Aralık 2023 23:21
Fenerbahçe ve Galatasaray kulüpleri, Beşiktaş'ın yeni başkanı Hasan Arat için tebrik paylaşımında bulundu.

GALATASARAY

Hasan Arat'ı ilk tebrik eden kulüp olan Galatasaray'dan yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı;

"Beşiktaş Jimnastik Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda başkan seçilen Sayın Hasan Arat'ı kutlar, bu seçimin Türk sporu adına hayırlı olmasını dileriz."

FENERBAHÇE

Fenerbahçe ise yaptığı kutlama paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

"Beşiktaş JK Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda başkanlığa seçilen Sayın Hasan Arat'ı tebrik ediyor; kendisine ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarına görevlerinde başarılar diliyoruz."

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