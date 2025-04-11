Fenerbahçe ve Galatasaray'dan Banza sürprizi!

Fenerbahçe ve Galatasaray, Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Braga'da bulunan Simon Banza ile ilgileniyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe ve Galatasaray'dan Banza sürprizi!
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11 Nisan 2025 17:15
Fenerbahçe ve Galatasaray için Portekiz'den sürpriz bir transfer iddiası gündeme geldi.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY DEVREDE

O'Jogo'da yer alan habere göre, Fenerbahçe ve Galatasaray, Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Braga'da bulunan Simon Banza ile ilgileniyor.

Portekiz basınındaki haberde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın, 28 yaşındaki futbolcunun transferi için harekete geçtikleri belirtildi.

Banza'nın Trabzonspor ile olan kiralık sözleşmesinde 25 milyon euro'luk satın alma opsiyonu yer aldığı kaydedildi.

TRABZONSPOR PERFORMANSI

Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen Simon Banza'nın bonservisinin bulunduğu Braga ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

Trabzonspor'da bu sezon 30 maçta süre bulan 28 yaşındaki futbolcu, 20 gol attı ve 5 asist yaptı.

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