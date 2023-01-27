Fenerbahçe ve Beşiktaş transfer için karşı karşıya

Beşiktaş 22 yaşındaki solak İtalyan yıldız Giacomo Quagliata için ezeli rakibi Fenerbahçe ile yarışıyor. Avrupa kulüpleri de oyuncunun peşinde.

Haber; Sabah, Fotoğraf; EPA
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Fenerbahçe ve Beşiktaş transfer için karşı karşıya
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27 Ocak 2023 13:17
Beşiktaş ve Fenerbahçe kıyasıya transfer yarışına girdi. Her iki kulübün de bir sol bek transferi yapmak istediği biliniyor.

İtalyan basınından yansıyan bilgilere göre Beşiktaş ve F.Bahçe, Giacomo Quagliata'nın peşine düştü. Haberde şu ifadelere yer verildi:

"Cremonese, Serie A'dan düşmemek için mücadele ediyor. Buna karşın, Quagliata'nın performansı dikkatlerden kaçmıyor. Öyle ki yaz transfer sezonunda olduğu çeşitli kulüplerin radarına girdi. Her şeyden önce, Genoa girişimde bulunmaya hazır. Ayrıca, yabancı ülkelerden de oyuncuya ilgi var. Quagliata her durumda transfer piyasasının gözdesi durumunda."

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