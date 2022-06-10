Fenerbahçe, Türk başkandan eski Rizeli'yi istedi!

2017-18 sezonunda Çaykur Rizespor'da kiralık olarak forma giyen Brezilyalı orta saha için Portekiz kulübüne 4 milyon Euro teklif edildi. Başkan İsmail Uzun'un kararı bekleniyor

Haber; Sabah, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Fenerbahçe, Türk başkandan eski Rizeli'yi istedi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Haziran 2022 12:33
Fenerbahçe orta sahası için düğmeye bastı. Portekiz ekibi Santa Clara'da forma giyen 23 yaşındaki Brezilyalı orta saha Lincoln Henrique için ilk teklifini yaptı.

Kulübün Türk başkanı İsmail Uzun'un kapısını 4 milyon Euro bonservis bedeli ile çalan sarı-lacivertliler beklemeye geçti. Porto'nun da transfer etmek istediği oyuncu için 5 milyon Euro bonservis bedeli talep eden Türk başkan, karar için süre istedi.

Lincoln'ün, Santa Clara ile 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Brezilyalı futbolcu, Türkiye'ye yabancı değil...

2017-18 sezonunda Gremio, Lincoln'ü 420 bin Euro ücretle Çaykur Rizespor'a kiralık göndermiş, o dönem 18 yaşında olan oyuncu ilk kez ülkesi dışına çıkmış ve Karadeniz ekibiyle 18 lig maçında 3 gol-2 asistlik performans sergilemişti.



SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ