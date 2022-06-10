Fenerbahçe, Türk başkandan eski Rizeli'yi istedi!

Fenerbahçe orta sahası için düğmeye bastı. Portekiz ekibi Santa Clara'da forma giyen 23 yaşındaki Brezilyalı orta saha Lincoln Henrique için ilk teklifini yaptı.Kulübün Türk başkanı İsmail Uzun'un kapısını 4 milyon Euro bonservis bedeli ile çalan sarı-lacivertliler beklemeye geçti. Porto'nun da transfer etmek istediği oyuncu için 5 milyon Euro bonservis bedeli talep eden Türk başkan, karar için süre istedi.Lincoln'ün, Santa Clara ile 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Brezilyalı futbolcu, Türkiye'ye yabancı değil...2017-18 sezonunda Gremio, Lincoln'ü 420 bin Euro ücretle Çaykur Rizespor'a kiralık göndermiş, o dönem 18 yaşında olan oyuncu ilk kez ülkesi dışına çıkmış ve Karadeniz ekibiyle 18 lig maçında 3 gol-2 asistlik performans sergilemişti.