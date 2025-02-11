Fenerbahçe, transferi iptal etti!

Fenerbahçe, Vasco da Gama'da forma giyen 19 yaşındaki forvet Gabriel Souza'nın transferini iptal etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Fenerbahçe, transferi iptal etti!
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11 Şubat 2025 14:53
Fenerbahçe, Gabriel Souza transferini iptal etti!

Fenerbahçe'nin transferi için anlaşmaya vardığı Gabriel Souza'num sağ bacağında sakatlık tespit edildi.

Sağ bacağındaki sakatlık nedeniyle Gabriel Souza'nın ameliyat olması gerektiği anlaşıldı. Oyuncunun ameliyat olması gerektiği ve bu nedenlye 8-10 ay sahalardan uzak kalacağı anlaşıldı.

Fenerbahçe, sağlık kontrolünü geçemediği için bu transferi iptal etme kararı aldı.

GABRIEL SOUZA KİMDİR?

1.90 boyundaki Brezilyalı forvet, Vasco da Gama formasıyla 8 resmi maçta forma giydi ve bu maçlarda 1 gol kaydetmeyi başardı. Genç oyuncu isminin kısaltması olarak 'GB' lakabını kullanıyor.


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