Fenerbahçe transferi açıkladı

Fenerbahçe, Adana Demirspor'dan Samet Akaydın transferini resmen açıkladı.



Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada 28 yaşındaki futbolcu ile 3.5+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Fenerbahçe, ayrıca Adana Demirspor'a 3.7 milyon euro bonservis bedeli ödeneceğini duyurdu.



İşte Fenerbahçe'nin açıklaması:



"Kulübümüz, Adana Demirspor forması giyen savunma oyuncusu Samet Akaydın'ın transferi için kulübü ve oyuncu ile anlaşma sağlamıştır.



3.5+1 yıllığına renklerimize bağlanan Samet Akaydın'a kulübümüze hoş geldin diyor; hedeflerimiz yolunda çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz."





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