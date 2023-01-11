Fenerbahçe transferi açıkladı

Fenerbahçe, Adana Demirspor'dan Samet Akaydın transferini resmen açıkladı.
Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada 28 yaşındaki futbolcu ile 3.5+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Fenerbahçe, ayrıca Adana Demirspor'a 3.7 milyon euro bonservis bedeli ödeneceğini duyurdu.
İşte Fenerbahçe'nin açıklaması:
"Kulübümüz, Adana Demirspor forması giyen savunma oyuncusu Samet Akaydın'ın transferi için kulübü ve oyuncu ile anlaşma sağlamıştır.
3.5+1 yıllığına renklerimize bağlanan Samet Akaydın'a kulübümüze hoş geldin diyor; hedeflerimiz yolunda çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz."
Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada 28 yaşındaki futbolcu ile 3.5+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Fenerbahçe, ayrıca Adana Demirspor'a 3.7 milyon euro bonservis bedeli ödeneceğini duyurdu.
İşte Fenerbahçe'nin açıklaması:
"Kulübümüz, Adana Demirspor forması giyen savunma oyuncusu Samet Akaydın'ın transferi için kulübü ve oyuncu ile anlaşma sağlamıştır.
3.5+1 yıllığına renklerimize bağlanan Samet Akaydın'a kulübümüze hoş geldin diyor; hedeflerimiz yolunda çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz."
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ