Fenerbahçe - Trabzonspor maçına Kim Min Jae damgası!

Fenerbahçe'de Kim Min Jae'nin Trabzonspor maçındaki performansı geceye damga vurdu. 25 yaşındaki futbolcunun özellikle 90+6. dakikada yaptığı koşu sosyal medyada çok konuşuldu.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe - Trabzonspor maçına Kim Min Jae damgası!
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07 Mart 2022 11:18
Fenerbahçe forması giyen Kim Min Jae, Trabzonspor mücadelesinin son bölümlerindeki koşusuyla Kadıköy'de 1-1 sona eren derbiye damga vurmayı başardı.

Karşılaşmanın 90+6. dakikasında gelişen Trabzonspor kontraatağına rakip ceza sahası içinde yakalanan 25 yaşındaki futbolcu, yaklaşık 8 saniye içinde görev bölgesine dönerek savunmada kritik bir müdahaleye imza attı.

Maçın son anlarında yaklaşık 60 metreyi kısa süre içerisinde kat ederek mutlak bir gol pozisyonunu engelleyen Güney Koreli futbolcunun bu hareketi sosyal medyada çok konuşuldu.





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