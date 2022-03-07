Fenerbahçe - Trabzonspor maçına Kim Min Jae damgası!

Fenerbahçe forması giyen Kim Min Jae, Trabzonspor mücadelesinin son bölümlerindeki koşusuyla Kadıköy'de 1-1 sona eren derbiye damga vurmayı başardı.Karşılaşmanın 90+6. dakikasında gelişen Trabzonspor kontraatağına rakip ceza sahası içinde yakalanan 25 yaşındaki futbolcu, yaklaşık 8 saniye içinde görev bölgesine dönerek savunmada kritik bir müdahaleye imza attı.Maçın son anlarında yaklaşık 60 metreyi kısa süre içerisinde kat ederek mutlak bir gol pozisyonunu engelleyen Güney Koreli futbolcunun bu hareketi sosyal medyada çok konuşuldu.