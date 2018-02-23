  •  
    Ve Güneş kararını verdi; "1 numaram o olacak..."
  •  
    Bugün 00:00'dan sonra serbest kalacak 24 isim
  •  
    Eljif 'inTürkiye'deki yeni durağı olabilir! Sürpriz..
  •  
    G.Saray'a HAYAT veren 7 ayrılık kararı birden!..
  •  
    İstanbul'a veda etmek için hazırlanan 22 isim!

Fenerbahçe taraftarları uyardı! Oluşacak maddi hasarlar...

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında şüphesiz haftanın en önemli karşılaşması olan Beşiktaş Fenerbahçe mücadelesi öncesi Fenerbahçe cephesinden açıklama geldi. Kulüpten yapılan açıklamaya göre otobüslerde oluşacak maddi hasarlar için emniyet birimlerinin yasal işlem başlatacağı belirtildi.

Kaynak: AA
Fenerbahçe taraftarları uyardı! Oluşacak maddi hasarlar...
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Şubat 2018 15:01
Fenerbahçe Kulübü, 25 Şubat Pazar günü Beşiktaş ile Vodafone Park'ta oynanacak derbi maçı öncesi taraftarlarına uyarılarda bulundu.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, İl Güvenlik Kurulu Toplantısı'nda alınan kararlar hatırlatılarak, karşılaşmayı tribünden takip edecek taraftarların saat 14.00'te Ülker Stadı'nda hazır olmaları istendi.

Bilet kontrolünün ardından sarı-lacivertli taraftarların otobüslerle 15.00'te Vodafone Park'a hareket edeceği belirtildi.

Açıklamada, taraftarları taşıyacak otobüslerde oluşacak maddi hasarlar için emniyet birimlerinin, zararın sorumlularını tespit etmeleri halinde 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun uyarınca işlem yapacağı, hasarı yapanların tespit edilememesi halinde tüm taraftarlara yasal işlem uygulanacağı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Fenerbahçeli taraftarların daimi ve tek geçişlik kartlarını Kenan Evren Lisesi bahçesinde kurulacak gişelerden temin edebileceği bilgisine yer verildi.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için