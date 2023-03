Avrupa Ligi'nde son 16 turunda ilk maçına Sevilla deplasmanında çıkan Fenerbahçe umduğunu bulamadı. Kadıköy'de oynanacak rövanş öncesi deplasman kuralı olmasa bile gol atma başarısı gösteremeyen sarı-lacivertliler, yenilmezlik serisine de son vermek zorunda kaldı. Avrupa Ligi'nde bu sezon 10 maça çıkan ve hiç kaybetmeyen Jorge Jesus'un takımı Sevilla deplasmanında bu unvanını yitirdi. Sevilla ise son dönemdeki kötü gidişatının ardından Fenerbahçe'yi yenerek önemli bir Avrupa serisine devam etti. İspanyol ekibi, Avrupa'da iç sahada üst üste 17. maçını da kaybetmedi.Sarı-lacivertliler bu sezon Avrupa'da daha önce sadece Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Dinamo Kiev'e uzatmalarda 2-1 yenilmişti.Maçın henüz başında Alex Telles'in ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan atılması beklendi. Telles'in Valencia'ya yaptığı hamlede faul bekleyen Fenerbahçeli futbolcuların itirazlarına karşın Fransız hakem François Letexier 'devam' dedi ve karta gerek görmedi. Teknik direktör Jorge Jesus ve yedek kulübesi de bu karara isyan etti.UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Sevilla ile Fenerbahçe 1 hafta sonra yeniden karşılaşacak. Rövanş mücadelesi 16 Mart Perşembe günü Kadıköy'de Ülker Stadı'nda oynanacak ve karşılaşma TSİ 20.45'te başlayacak.UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda ilk maçta Sevilla deplasmanına çıkan Fenerbahçe'de özel bir isim dikkat çekti. Ara transfer döneminde Adana Demirspor'dan kadroya katılan Samet Akaydın kariyerindeki ilk Avrupa maçına çıktı. Sevilla deplasmanında ilk 11'de başlayan 28 yaşındaki stoper olumlu bir performans sergiledi. Tam 8 top kesme, 3 de top kapma ile oynayan deneyimli defans takımı adına sahanın en iyilerindendi.Sarı-lacivertlilerde dün akşam taraftarların tepkisini en çok çeken isim İrfan Can Kahveci oldu. 87 dakika sahada kalan tecrübeli orta sahanın performansı hayal kırıklığı yarattı. Takımının yediği ilk golde de yerde kalarak faul bekleyen ancak devam kararı verilen İrfan Can, 87'de Arda ile değişti.Bir dönem ülkemizde Galatasaray forması giyen Fernando, Alex Telles ve Marcao gibi isimler bu kez Sevilla ile Fenerbahçe'ye rakip oldu. Marcao sakatlığı nedeniyle kadroda yer almasa da dünkü mücadeleyi tribünden takip etti ve maç öncesi Fenerbahçeli futbolcularla bir araya geldi. Fernando ve Alex Telles ise maç kadrosunda yer aldı. Her iki futbolcu da hem Jorge Jesus hem de sarı-lacivertli futbolcularla maç öncesi sohbet etti.