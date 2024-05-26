Fenerbahçe taraftarından dikkat çeken pankart!

Fenerbahçe taraftarı, İstanbulspor ile karşı karşıya geldikleri maçta dikkat çeken pankartlar açtı.

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Fenerbahçe taraftarından dikkat çeken pankart!
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26 Mayıs 2024 19:09
Fenerbahçe taraftarı, İstanbulspor ile karşı karşıya geldikleri maçta dikkat çeken pankartlar açtı.

"ASLA ÖLMEYECEĞİZ"

Açılan pankartlarda şu yazılar yer aldı: "Biz Fenerbahçe'yiz", "Birlik, adaletsizlikten daha iyidir. Biz kurban değiliz, savaşçılarız", "Sonuna kadar savaşacağız ve asla ölmeyeceğiz."


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