Fenerbahçe taraftarı takımlarını Danimarka'da yalnız bırakmadı!

Danimarka'da eksi 4 derecede oynanan mücadelede Fenerbahçe'yi, taraftarları yalnız bırakmadı. Right to Dream Park'ın hemen hemen yarısı Türk'tü. Tribünlerde yaklaşık 5 bin seyirci, Sarı-Lacivertliler'e destek verdi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe taraftarı takımlarını Danimarka'da yalnız bırakmadı!
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01 Aralık 2023 11:29
Fenerbahçe'yi, Nordsjaelland deplasmanında da taraftarları yalnız bırakmadı. Danimarka'da eksi 4 derecede oynanan karşılaşmaya, 10 bin 300 kişi kapasiteli Right to Dream Park ev sahipliği yaptı.

Normalde Sarı-Lacivertliler'e, az sayıda yer ayrılmıştı. Fenerbahçeli taraftarlar, kale arkasında 650 kişiyle yerlerini aldı. Ancak çevre bölgelerden gelen gurbetçilerimizle birlikte dünkü mücadele tamamı dolu olan tribünler önünde, hemen hemen yarı yarıyaydı.

SON ANA KADAR

Stadın yarısını, Türk futbolseverler oluşturdu. 5 bin Türk seyirci, özellikle karşılaşmanın başında temsilcimize büyük bir destek verirken, rakibin üst üste gelen golleri sonrası moral bozukluğu yaşadı. Buna rağmen taraftarlar, Kanarya'ya desteğini son ana kadar sürdürdü. 

 
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