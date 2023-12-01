Fenerbahçe taraftarı takımlarını Danimarka'da yalnız bırakmadı!

Fenerbahçe'yi, Nordsjaelland deplasmanında da taraftarları yalnız bırakmadı. Danimarka'da eksi 4 derecede oynanan karşılaşmaya, 10 bin 300 kişi kapasiteli Right to Dream Park ev sahipliği yaptı.
Normalde Sarı-Lacivertliler'e, az sayıda yer ayrılmıştı. Fenerbahçeli taraftarlar, kale arkasında 650 kişiyle yerlerini aldı. Ancak çevre bölgelerden gelen gurbetçilerimizle birlikte dünkü mücadele tamamı dolu olan tribünler önünde, hemen hemen yarı yarıyaydı.
SON ANA KADAR
Stadın yarısını, Türk futbolseverler oluşturdu. 5 bin Türk seyirci, özellikle karşılaşmanın başında temsilcimize büyük bir destek verirken, rakibin üst üste gelen golleri sonrası moral bozukluğu yaşadı. Buna rağmen taraftarlar, Kanarya'ya desteğini son ana kadar sürdürdü.
Normalde Sarı-Lacivertliler'e, az sayıda yer ayrılmıştı. Fenerbahçeli taraftarlar, kale arkasında 650 kişiyle yerlerini aldı. Ancak çevre bölgelerden gelen gurbetçilerimizle birlikte dünkü mücadele tamamı dolu olan tribünler önünde, hemen hemen yarı yarıyaydı.
SON ANA KADAR
Stadın yarısını, Türk futbolseverler oluşturdu. 5 bin Türk seyirci, özellikle karşılaşmanın başında temsilcimize büyük bir destek verirken, rakibin üst üste gelen golleri sonrası moral bozukluğu yaşadı. Buna rağmen taraftarlar, Kanarya'ya desteğini son ana kadar sürdürdü.