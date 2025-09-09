09 Eylül
Azerbaycan-Ukrayna
19:00
09 Eylül
Ermenistan-İrlanda
19:00
09 Eylül
Macaristan-Portekiz
21:45
09 Eylül
Arnavutluk-Letonya
21:45
09 Eylül
Sırbistan-İngiltere
21:45
09 Eylül
Norveç-Moldova
21:45
09 Eylül
Güney Kıbrıs-Romanya
21:45
09 Eylül
Bosna Hersek-Avusturya
21:45
09 Eylül
Fransa-İzlanda
21:45
09 Eylül
Güney Afrika-Nijerya
19:00
09 Eylül
Kongo D. Cumhuriyeti-Senegal
19:00
09 Eylül
Burkina Faso-Mısır
19:00
09 Eylül
Gabon-Fildişi Sahili
22:00
10 Eylül
Ekvador-Arjantin
02:00
10 Eylül
Venezuela-Kolombiya
02:30
10 Eylül
Bolivya-Brezilya
02:30
10 Eylül
Şili-Uruguay
02:30
10 Eylül
Peru-Paraguay
02:30

Fenerbahçe sona çok yakın: Domenico Tedesco

Teknik direktör arayışlarına devam eden Fenerbahçe'de oylar Domenico Tedesco'dan yana kullanıldı.

calendar 09 Eylül 2025 11:17 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Eylül 2025 11:39
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe sona çok yakın: Domenico Tedesco
Fenerbahçe'de Jose Mourinho ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktör büyük oranda belli oldu.

SON KARAR; TEDESCO

Öncelikle İsmail Kartal ile anlaşmaya yakın olan Fenerbahçe'de bu fikir değişti ve Domenico Tedesco ile imza atılmasına karar verildi.

Sportif direktör Devin Özek'in "Transfer dönemi bizim için iyi geçti, birçok şeyi hayata geçirebildik. Bazı transferlerde şansımız da yaver gitti. Şimdi bu projeye uygun bir teknik direktörü bulmamız gerekiyor. O zaman başarılı bir dönem geçirmiş olacağız." sözleri sonrasında Fenerbahçe, teknik direktör Domenico Tedesco ile yaptığı görüşmelerde sona yaklaştı.

"Ben ilk yıl bu takımı şampiyon yaparım" iddiasını Fenerbahçe yönetimi ile paylaşan Tedesco için resmi açıklamanın kısa bir süre içerisinde yapılması bekleniyor.

GÖKHAN GÖNÜL EKİPTE OLACAK


Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'nun ekibine düşünülen Türk yardımcının Gökhan Gönül. Kısa süre içerisinde o da ekibe dahil edilecek.

DOMENICO TEDESCO KİMDİR?

39 yaşındaki teknik adamı ön plana çıkaran en önemli özellik ise görev aldığı her kulüpte hücum futbolu oynatması. 4-2-3-1 sistemini benimseyen genç teknik adam sarı-lacivertli kulüpte görev almak istediğini Fenerbahçe yönetimine iletti. Hem görev aldığı kulüp takımlarında, hem de Belçika Milli Takımı'na geliş süreci ile birlikte hızlı netice almış bir isim olarak öne çıkan Tedesco, Belçika Milli Takımı'nda 16 ay mağlubiyet yüzü görmeyen başarılı teknik adam EURO 2024'te de takımını namağlup gruptan çıkardı.

GENÇ YAŞINA RAĞMEN TECRÜBELİ

Kariyerine Erzgebirge Aue'de başlayan genç teknik adam gösterdiği performansla Schalke 04 tarihindeki en genç teknik direktör oldu ve Schalke ile Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi. Sonrasında Spartak Moskova'nın tarihindeki en genç teknik direktör oldu. Yeniden Almanya'ya dönen Tedesco, Leipzig'de görev aldığı dönemde takım 11'nci sıradayken, aynı sezon DFB-Pokal'ı kazandı ve ligi 4'üncü sırada tamamlayıp Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde etmişti. Gösterdiği performansla da Belçika Milli Takımı'nın en genç teknik direktörü oldu. Belçika milli takımıyla da 2,75 gol ortalaması ile önemli performans elde etti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
