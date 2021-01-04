⚽14' Thiam

⚽45+1' Thiam

⚽86' Ferdi



Fenerbahçe, Süper Lig'in 16. haftasında Kasımpaşa'yı deplasmanda 3-0 mağlup etti ve üst üste 2. galibiyetini aldı.



2 golde asist yapan Pelkas, Fenerbahçe'de deplasmanlarda en fazla skor katkısı yapan oyuncu konumunda (⚽2 gol, 🎯4 asist). pic.twitter.com/LGpgI9yJkT



— Sporx (@sporx) January 4, 2021

EROL BULUT'TAN 11'E 4 MÜDAHALE

FUAT ÇAPA'DAN 3 DEĞİŞİKLİK

MAME THIAM, ESKİ TAKIMINA KARŞI

VALENCIA, 3 MAÇ SONRA KADRODA

SAMATTA, 42 GÜN SONRA KADRODA

NOVAK, SON ANDA KADRODAN ÇIKARILDI

LEMOS, 4 MAÇ SONRA KADRODA

MAME THIAM, GOL PERDESİNİ AÇTI

Fenerbahçe'nin golcüsü Mame Baba Thiam, Süper Lig'deki ilk golünü eski takımı Kasımpaşa'ya attı. pic.twitter.com/4pT6eUjTIc



— Sporx (@sporx) January 4, 2021

SİNAN GÜMÜŞ PENALTI BEKLEDİ

YİNE ASİST PELKAS, GOL THIAM

FENERBAHÇE, 2. YARIDA SAVUNMAYA ÇEKİLDİ

FERDİ KADIOĞLU SKORU BELİRLEDİ

Fenerbahçe'de bu sezon 15 farklı futbolcu gol attı. pic.twitter.com/TM1roZ8CPP



— Sporx (@sporx) January 4, 2021

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



Süper Lig'in 6. haftasının kapanış maçında Kasımpaşa ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Fenerbahçe 3-0'lık skorla kazandı.Fenerbahçe adına ilk yarıda golleri 14 ve 45+1. dakikalarda Mame Thiam attı. Mame Thiam'ın gollerinde asisti yapan isimse Dimitris Pelkas oldu. Ferdi Kadıoğlu, 86. dakikada aşırtma golüyle maçın skorunu belirledi.Fenerbahçe, üst üste ikinci galibiyetini alarak 29 puana yükseldi. Kasımpaşa'nın galibiyet hasreti ise 4 maça çıktı ve 19 puanda kaldı.Sarı lacivertli ekip, sıradaki lig maçında 7 Ocak Perşembe günü Alanyaspor'u ağırlayacak. Kasımpaşa ise bir sonraki maçını 11 Ocak Pazartesi günü Alanyaspor ile oynayacak.Süper Lig'in 16. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, ligde son oynadıkları Medipol Başakşehir maçına göre ilk 11'de 4 değişikliğe gitti.Genç teknik adam, bir süre önce koronavirüs testi pozitif çıkan Serdar Aziz'in yerine savunmada Kovid-19 testi birkaç gün önce negatife dönen ve takımla idmanlara yeni başlayan Luiz Gustavo'ya şans verdi.Sarı-lacivertlilerde Caner Erkin ve Filip Novak'ın eksikliğinde sol bekte ise Sadık Çiftpınar görevlendirildi. Fenerbahçe'de savunmada oluşan boşluk, orta sahada da değişikliklere neden oldu. Teknik direktör Erol Bulut, Gustavo'yu stopere çekince, o bölgede geçen hafta forma giyemeyen Ozan Tufan'a şans verdi. Sarı-lacivertlilerde son lig maçında kart cezası nedeniyle forma giyemeyen Dimitris Pelkas'ta yeniden 11'e döndü. Teknik direktör Erol Bulut, son değişikliğini ise hücumda yaptı. Genç teknik adam, Medipol Başakşehir karşısında ilk 11'de oynattığı Kemal Ademi'nin yerine, uzun süredir forma giyemeyen Enner Valencia'yı görevlendirdi. Bulut, Kasımpaşa karşısında kalede Altay Bayındır'ı oynatırken, savunma dörtlüsü Nazım Sangare, Marcel Tisserand, Luiz Gustavo ve Sadık Çiftpınar'dan oluştu. Orta ikilide Ozan Tufan ve Mert Hakan Yandaş'ı görevlendiren Bulut, hücumun sağında Enner Valencia, solunda ise Sinan Gümüş'ü sahaya sürdü. Forvet arkasında Dimitris Pelkas görev alırken, santrforda Mame Thiam şans buldu.Sarı-lacivertlilerde Harun Tekin, Mauricio Lemos, Jose Sosa, Papiss Cisse, Mbwana Samatta, Ferdi Kadıoğlu, Ömer Faruk Beyaz, Uğur Kaan Yıldız, Eyüp Akcan ve Gökhan Gönül ise maça yedek kulübesinde başladı.Kasımpaşa, son oynadığı maçın 11'ine göre biri zorunlu olmak üzere 3 değişiklikle sahaya çıktı. Lacivert-beyazlı takımda sakatlığı geçen kaleci Ramazan Köse, Fenerbahçe maçıyla formasına kavuştu. Ligdeki son 3 maçta deneyimli kalecinin yerine Ertuğrul Taşkıran görev yapmıştı. Teknik direktör Fuat Çapa, kart cezalısı Aytaç Kara ile sakatlığı bulunan Haris Hajradinovic'in yerlerine ise Doğucan Haspolat ve Alan Carius'u ilk 11'de sahaya sürdü.Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan maça Kasımpaşa, Ramazan Köse, Hadergjonaj, Tirpan, Brecka, Haddadi, Sadiku, Doğucan Haspolat, Yusuf Erdoğan, Alan, Anıl Koç ve Hodzic ilk 11'i ile çıktı. Yedek kulübesinde ise Erdem Canpolat, Ertuğrul Taşkıran, Ahmet Oğuz, Evren Eren Elmalı, Kevin Varga, Mehmet Feyzi Yıldırım, Furkan Külekçi, Berat Kalkan, Yasin Dülger ve Hasan Emre Yeşilyurt yer aldı.Lacivert-beyazlı takımda ayrıca sakatlıkları bulunan Fode Koita, Tarkan Serbest ve Julian Jeanvier de müsabaka kadrosuna alınmadı.Fenerbahçe'nin sezon başında Kasımpaşa'dan renklerine bağladığı Mame Thiam, eski takımına karşı ilk kez forma giydi. Senegalli oyuncu, geçen sezon sık sık santrforda görev yaptığı Kasımpaşa'ya karşı bu kez aynı pozisyonda Fenerbahçe formasıyla oynadı.Fenerbahçe'nin Ekvadorlu futbolcusu Enner Valencia, 3 maç sonra yeniden kadroya döndü. Koronavirüs testi pozitif çıktıktan sonra uzun süreli sakatlık yaşayan ve takımdan ayrı kalan Valencia, son olarak ligin 11. haftasında 6 Aralık'ta Yukatel Denizlispor maçında kadroda yer almıştı. Söz konusu karşılaşmaya yedek başlayan Valencia, ardından sakatlık yaşamış ve 3 lig maçı kaçırmıştı.Fenerbahçe'nin Tanzanyalı santrforu Mbwana Samatta, 42 gün sonra kadroya dahil edildi. Yaşadığı uzun süreli sakatlık nedeniyle takımından ayrı kalan 28 yaşındaki futbolcu, son olarak 24 Kasım'da Ziraat Türkiye Kupası'nda Sivas Belediyespor'a karşı forma giymişti. Samatta, Kasımpaşa karşısında maça kulübede başladı.Fenerbahçe'de Kasımpaşa karşısında ilk 11'de oynaması beklenen Filip Novak kadroya alınmadı. Çek oyuncunun maçtan önce yaşadığı sakatlık nedeniyle ağrısının bulunduğu ve kadrodan çıkarıldığı öğrenildi.Fenerbahçe'nin Uruguaylı stoperi ligde 4 maç sonra kadroda yer aldı. Beşiktaş ile oynanan derbide sakatlanan Lemos, 4 maç sonra Kasımpaşa karşısında kadroya dahil edildi.Maçın başında her iki takım da kontrollü oyunu tercih etti. Fenerbahçe, topa daha çok sahip olurken, Kasımpaşa ise uzun paslarla hücum etmeyi denedi.8. dakikada Mame Thiam ile ilk denemesini yapan Fenerbahçe, 14. dakikada Senegalli oyuncuyla golü buldu.Mert Hakan Yandaş'ın sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Pelkas'ın kafayla indirdiği topu önünde bulan Mame Thiam, hafif sol çaprazdan yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı Ramazan Köse'nin yanından ağlarla buluşturmayı başardı.Mame Thiam, Fenerbahçe formasıyla ilk lig golünü eski takımına karşı buldu.Fenerbahçe, 17. dakikada Sinan Gümüş ile penaltı bekledi. Ceza sahası içinde seken topu önünde bulan Sinan Gümüş, topu aşırıp Yusuf Erdoğan'ı geçtikten sonra yerde kaldı. Hakem Halis Özkahya, VAR odasında bulunan Zorbay Küçük ile görüştükten sonra 'devam' kararı verdi.1-0'dan sonra da Fenerbahçe topa hakim olurken, Kasımpaşa yine uzun toplarla ve Tisserand - Gustavo ikilisinin arasına atılan paslarla gol aramayı sürdürdü. Mücadele 20. dakikadan sonra sık sık faullerle kesilmeye ve bu nedenle tempo düşmeye başladı.Mücadele pozisyonsuz devam ederken Fenerbahçe, ilk yarının son dakikalarında golü buldu.Hızlı gelişen atakta Dimitris Pelkas'ın defansın arkasına gönderdiği havadan ara pasına hareketlenen Mame Thiam, ilerleyerek ceza alanına giriyor ve sağ çaprazda kalesini terk eden Ramazan Köse'nin yanından yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturarak, kendisinin ve takımının maçtaki ikinci golünü atan isim oldu.Kasımpaşa, ikinci yarıya iki değişiklik ile başladı. Doğucan ve Anıl Koç oyundan alınırken Mehmet Feyzi ve Kevin Varga oyuna dahi oldu.İkinci yarının ilk dakikalarından itibaren Fenerbahçe kademeli savunma ve topu rakibine bırakan bir oyun anlayışıyla sahada yer aldı. Kasımpaşa ise topa sahip olmasına karşın hücumda organize olmakta zorlandı. Kasımpaşa, bu nedenle uzaktan atılan şutlarla Fenerbahçe karşısında farkı indirmeyi denedi ancak çerçeveyi bulamadı.Fenerbahçe ise ikinci yarıda kontrataklarla zaman zaman farkı artırmayı denedi. 60'da Sinan Gümüş, 69'da Pelkas hızlı hücumlarda gole yaklaşan isimler oldu.Sarı lacivertli ekipte ikinci yarıda Jose Sosa, Mbwana Samatta, Ferdi Kadıoğlu ve Papiss Cisse oyuna dahil oldu. Bu değişiklikler ile birlikte Fenerbahçe, hücumda daha hareketli bir oyun oynadı. Fenerbahçe'nin bu oyunu skora da yansıdı.Ozan Tufan, orta alanda aldığı top sonrası çalımlarla rakip yarı alana girdi ve soldan koşan Ferdi Kadıoğlu'nu gördü. Genç oyuncu, kalesinden açılan Ramazan'ın üstünden topu aşırdı ve 86. dakikada skoru belirleyen golü attı.Fenerbahçe, Başakşehir'den sonra bir diğer İstanbullu rakibi Kasımpaşa'yı da mağlup ederek iki galibiyetlik bir seri yakaladı.8. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında Ozan Tufan, topu ceza yayının sağında Valencia ile buluşturdu. Ekvadorlu oyuncu, meşin yuvarlağı bekletmeden sağdan ceza sahasına sokulan Pelkas'a aktardı. Bu oyuncunun son çizgiden pasında, Thiam'ın altıpasın önünden yaptığı vuruşta top auta çıktı.69. dakikada Fenerbahçe üçüncü gole yaklaştı. Valencia'nın sağdan ortasında Pelkas'ın ceza sahası içinde bekletmeden uzak köşeye yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.86. dakikada sarı-lacivertliler üçüncü golü buldu. Ani gelişen atakta Ozan Tufan, meşin yuvarlağı sağ çaprazdan savunmanın arkasına hareketlenen Ferdi Kadıoğlu'nun koşu yoluna gönderdi. Kaleci Ramazan Köse ile karşı karşıya kalan Ferdi, ceza yayının sağından yaptığı aşırtma vuruşuyla topu filelerle buluşturdu: 3-0.: Recep Tayyip Erdoğan: Halis Özkahya, Serkan Olguncan, Kemal Yılmaz: Ramazan Köse, Hadergjonaj, Tirpan (Dk. 71 Hasan Emre Yeşilyurt), Brecka, Haddadi, Sadiku, Doğucan Haspolat (Dk. 46 Mehmet Feyzi Yıldırım), Yusuf Erdoğan (Dk. 83 Furkan Külekçi), Alan (Dk. 62 Yasin Dülger), Anıl Koç (Dk. 46 Varga), Hodzic: Altay Bayındır, Nazım Sangare, Tisserand, Luiz Gustavo, Sadık Çiftpınar, Ozan Tufan, Mert Hakan Yandaş (Dk. 68 Sosa), Valencia (Dk. 74 Samatta), Pelkas, Sinan Gümüş (Dk. 79 Ferdi Kadıoğlu), Thiam (Dk. 79 Cisse): Dk. 14 ve 45+1 Thiam, Dk. 86 Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe): Dk. 54 Sinan Gümüş (Fenerbahçe), Dk. 64 Sadiku, Dk. 80 Mehmet Feyzi Yıldırım (Kasımpaşa)