Fenerbahçe Safiport'tan 54 sayı fark!

Fenerbahçe Safiport, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Ligi'nin 7. haftasında Antalya 07 Basketbol'a 54 sayı fark attı.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe Safiport'tan 54 sayı fark!
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04 Aralık 2021 19:43
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe Safiport, Antalya 07 Basketbol'u 92-38 yendi.

Salon: Metro Enerji

Hakemler: Osman Sinan İşgüder, Mustafa Candemir Tabak, Gürkan Demir

Fenerbahçe Safiport: Şerife Alperi Onar 11, Iagupova 15, Tuğçe Canıtez 12, Thomas 13, Williams 8, Zahui 16, Çağla Karatekin 3, Banu Şimşek 5, Olcay Çakır Turgut 9

Antalya 07 Basketbol: Candide Öztürk 7, Ivankovic 7, İlsu Darıcıoğlu 6, Jones, Mayombo 9, Sera Özelçi 5, Öykü Taşkın, Beril Albayrak 4, Naile Çırak

1. Periyot: 28-3

Devre: 48-16

3. Periyot: 68-21


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