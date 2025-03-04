Fenerbahçe - Rangers maçına İspanyol hakem

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Glasgow Rangers'ı yöneteceği maçın hakemi İspanya'dan Aljeandro Hernandez Hernandez oldu.
Alejandro Hernandez, geçtiğimiz hafta sonu Real Betis'in Real Madrid'i 2-1 yendiği maçı yönetti.
İspanyol hakem daha önce 6 kez Türk takımlarının maçlarında görev aldı. Bu maçlarda Türk takımları 3 galibiyet alırken, 3 kez yenildi.
İşte Hernandez'in yönettiği maçlarda Türk takımları:
* 24 Ekim 2019
Beşiktaş 1-2 Braga
* 27 Mart 2021
Norveç 0-3 Türkiye
* 21 Temmuz 2021
PSV Eindhoven 5-1 Galatasaray
* 30 Eylül 2021
Fenerbahçe 0-3 Olympiakos
* 15 Şubat 2024
Galatasaray 3-2 Sparta Prag
* 25 Eylül 2024
Galatasaray 3-1 PAOK
Alejandro Hernandez, geçtiğimiz hafta sonu Real Betis'in Real Madrid'i 2-1 yendiği maçı yönetti.
İspanyol hakem daha önce 6 kez Türk takımlarının maçlarında görev aldı. Bu maçlarda Türk takımları 3 galibiyet alırken, 3 kez yenildi.
İşte Hernandez'in yönettiği maçlarda Türk takımları:
* 24 Ekim 2019
Beşiktaş 1-2 Braga
* 27 Mart 2021
Norveç 0-3 Türkiye
* 21 Temmuz 2021
PSV Eindhoven 5-1 Galatasaray
* 30 Eylül 2021
Fenerbahçe 0-3 Olympiakos
* 15 Şubat 2024
Galatasaray 3-2 Sparta Prag
* 25 Eylül 2024
Galatasaray 3-1 PAOK