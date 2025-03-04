Fenerbahçe - Rangers maçına İspanyol hakem

Fenerbahçe - Glasgow Rangers maçının hakemi İspanya Futbol Federasyonu'ndan Alejandro Hernandez oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Fenerbahçe - Rangers maçına İspanyol hakem
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04 Mart 2025 12:30
Son güncelleme 04 Mart 2025 12:42
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Glasgow Rangers'ı yöneteceği maçın hakemi İspanya'dan Aljeandro Hernandez Hernandez oldu.

Alejandro Hernandez, geçtiğimiz hafta sonu Real Betis'in Real Madrid'i 2-1 yendiği maçı yönetti.

İspanyol hakem daha önce 6 kez Türk takımlarının maçlarında görev aldı. Bu maçlarda Türk takımları 3 galibiyet alırken, 3 kez yenildi.

İşte Hernandez'in yönettiği maçlarda Türk takımları:

* 24 Ekim 2019
Beşiktaş 1-2 Braga

* 27 Mart 2021
Norveç 0-3 Türkiye

* 21 Temmuz 2021
PSV Eindhoven 5-1 Galatasaray

* 30 Eylül 2021
Fenerbahçe 0-3 Olympiakos

* 15 Şubat 2024
Galatasaray 3-2 Sparta Prag

* 25 Eylül 2024
Galatasaray 3-1 PAOK

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