Fenerbahçe Petrol Ofisi'ne Amerikalı forvet

Fenerbahçe Petrol Ofisi, forvet oyuncusu Haley Lanier Berg'i transfer etti.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe Petrol Ofisi'ne Amerikalı forvet
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27 Eylül 2023 11:52
Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, ABD'li forvet Haley Lanier Berg'i kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak İzlanda'nın Valur ekibinde forma giyen 25 yaşındaki futbolcuyla 1 yıllık sözleşme imzalandı.

Fenerbahçe, transfer duyurusunda "Oyuncumuza 'Kulübümüze hoş geldin' diyor; çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

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