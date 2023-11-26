Fenerbahçe, penaltıdan golü buldu

Fenerbahçe, Karagümrük maçının 48. dakikasında Dusan Tadic'in penaltıdan kaydettiği gol ile skoru 1-1'e getirdi.

Haber; Sporx.com
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Fenerbahçe, penaltıdan golü buldu
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26 Kasım 2023 20:17
Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçının 48. dakikasında sarı-lacivertli ekip 48. dakikada penaltıdan bulduğu gol ile skoru eşitledi.

İkinci yarının ilk dakikalarında sol kanattan Crespo'nun yaptığı ortaya yükselmek isteyen İrfan Can Kahveci, ceza alanında kaleci Dituro'nun müdahalesi ile yerde kaldı kaldı ve Fenerbahçe penaltı kazandı.

Topun başında geçen Dusan Tadic, kaleci Dituro'nun köşeyi bilmesine rağmen topu ağlara gönderdi ve durumu 1-1'e getirdi.



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