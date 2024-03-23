Fenerbahçe Parolapara evinde Halkbank'ı devirdi

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde Fenerbahçe Parolapara evinde Halkbank'ı 3-1 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Fenerbahçe Parolapara evinde Halkbank'ı devirdi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Mart 2024 20:48
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde normal sezonun 26. ve son hafta maçında Fenerbahçe Parolapara, sahasında Halkbank'ı 3-1 mağlup etti.

Bu sonuçla 24. galibiyetini alan Fenerbahçe, normal sezonu 2. sırada tamamladı. İlk yenilgisini yaşayan Halkbank ise 26 haftalık periyodu zirvede bitirdi.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Erol Akbulut, Aylin Nazire Turnaoğlu

Fenerbahçe Parolapara: Murat Yenipazar, Yiğit Gülmezoğlu, Vahit Emre Savaş, Luburic, Kooy, Ghaziani (Hasan Yeşilbudak, Kaan Gürbüz, Caner Pekşen, Caner Dengin)

Halkbank: Mert Matic, Abdel-Aziz, Mirza Lagumdzija, Yunus Emre Tayaz, Ma'a, Ngapeth (Volkan Döne, Hüseyin Batuhan Duman, İzzet Ünver)

Setler: 25-19, 26-28, 25-22, 25-22

Süre: 115 dakika (24, 35, 27, 29)

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery